«Лилль» разгромил «Милан» в матче Лиги Европы

Три мяча забил Юсуф Языджи (22, 55 и 58-я минута). Языджи стал первым игроком с 2000 года, сумевшим забить три мяча в выездном матче еврокубков против «Милана». Тогда подобную результативность продемонстрировал нападающий испанской «Барселоны» Ривалдо в матче Лиги чемпионов.

Команда Милан

«Милан» проиграл свой первый матч с 8 марта и прервал серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 24 матча, что является рекордом клуба.

«Лилль» занимает первое место в группе H, набрав семь очков в трех матчах. «Милан» идет вторым, имея в активе шесть очков после трех встреч. Далее располагаются чешская «Спарта» (3 очка) и шотландский «Селтик» (1).

В следующем туре «Лилль» и «Милан» проведут ответный матч 26 ноября, встреча пройдет в Лилле.

Результаты других матчей игрового дня: