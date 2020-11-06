Текущие события
Футбол. Еврокубки
00:10
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
40
Футбол. Еврокубки
5.11
Фейеноорд
ЦСКА
31
Футбол. Еврокубки
5.11
Динамо З
Вольфсбергер
10
Футбол. Еврокубки
5.11
Янг Бойз
ЦСКА Сф
30
Футбол. Еврокубки
5.11
Арсенал
Мольде
41
Футбол. Еврокубки
5.11
Лестер
Брага
40
Футбол. Еврокубки
5.11
Заря Лг
АЕК
14
Футбол. Еврокубки
5.11
Селтик
Спарта П
14
Футбол. Еврокубки
5.11
Милан
Лилль
03
Футбол. Еврокубки
5.11
Антверпен
ЛАСК
01
Футбол. Еврокубки
5.11
Црвена Звезда
Гент
21
Футбол. Еврокубки
5.11
Хоффенхайм
Слован Л
50
Футбол. Еврокубки
5.11
Рома
ЧФР
50
Футбол. Еврокубки
5.11
Рапид В
Дандолк
43
Футбол. Еврокубки
5.11
Славия Пр
Ницца
32
Футбол. Еврокубки
5.11
Хапоэль Беэр-Шева
Байер
24
Футбол. Еврокубки
5.11
Бенфика
Рейнджерс
33
Футбол. Еврокубки
5.11
Лех
Стандард Л
31
Футбол. Еврокубки
5.11
ПАОК
ПСВ
41
Футбол. Еврокубки
5.11
Омония
Гранада
02
Футбол. Еврокубки
5.11
Реал Сосьедад
АЗ
10
Футбол. Еврокубки
5.11
Риека
Наполи
12
Футбол. Еврокубки
5.11
Сивасспор
Карабах
20
Футбол. Еврокубки
5.11
Лудогорец
Тоттенхэм Хотспур
13
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
01:34 (мск), источник: ТАСС

«Лилль» разгромил «Милан» в матче Лиги Европы

ТАСС, 6 ноября. Футболисты французского «Лилля» обыграли итальянский «Милан» со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Наверх
Источник: AFP 2020

Три мяча забил Юсуф Языджи (22, 55 и 58-я минута). Языджи стал первым игроком с 2000 года, сумевшим забить три мяча в выездном матче еврокубков против «Милана». Тогда подобную результативность продемонстрировал нападающий испанской «Барселоны» Ривалдо в матче Лиги чемпионов.

Команда
Милан

«Милан» проиграл свой первый матч с 8 марта и прервал серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 24 матча, что является рекордом клуба.

«Лилль» занимает первое место в группе H, набрав семь очков в трех матчах. «Милан» идет вторым, имея в активе шесть очков после трех встреч. Далее располагаются чешская «Спарта» (3 очка) и шотландский «Селтик» (1).

В следующем туре «Лилль» и «Милан» проведут ответный матч 26 ноября, встреча пройдет в Лилле.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Антверпен» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 0:1;.
  • «Арсенал» (Англия) — «Мольде» (Норвегия) — 4:1;.
  • «Заря» (Украина) — АЕК (Греция) — 1:4;.
  • «Лестер» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 4:0;.
  • «Рапид» (Австрия) — «Дандолк» (Ирландия) — 4:3;.
  • «Селтик» — «Спарта» — 1:4;.
  • «Хоффенхайм» (Германия) — «Слован» (Словения) — 5:0;.
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Гент» (Бельгия) — 2:1;.
  • «Янг Бойз» (Швейцария) — ЦСКА (Болгария, София) — 3:0.
Читайте также
Милан
0:3
Первый тайм: 0:1
Лилль
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» в матче Лиги Европы
Сборная России по хоккею молодежным составом разгромила финнов
Вызов для Заболотного: 14-й тур РПЛ откроется матчем в Сочи
Глава WADA прокомментировал итоги слушаний по делу против РУСАДА
Евсеев назвал причины провала российских клубов в Лиге чемпионов
Геннадий Орлов: Вижу, что «Спартак» не мил Кокорину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь