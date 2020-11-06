Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия по итогам очередной недели еврокубков набрала всего два очка благодаря ничьим «Локомотива» и «Зенита» с «Атлетико» и «Лацио» соответственно. Эти результаты принесли 0,334 балла в таблице коэффициентов. После победы «Фейенорда» Нидерланды обошли Бельгию, которая до этого дня была ближайшим преследователем занимающей седьмое место России.

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В четверг свои матчи Лиги Европы проиграли нидерландские АЗ и ПСВ, а также бельгийские «Стандард», «Гент» и «Антверпен». У России остается 37,549 балла в таблице коэффициентов, у голландцев — 34,600, у бельгийцев — 34,300.

Команда Фейеноорд

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0,5 очка.