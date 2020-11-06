Гончаренко — о поражении от «Фейеноорда»: На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в РПЛ

«В первом тайме была атака на атаку. Мы играли на встречных курсах, и у нас были неплохие подходы. Может быть, наша группа атаки могла бы играть менее индивидуально и больше на партнера, тогда бы мы имели более выверенные моменты. Были опасности и в первом тайме у наших ворот, но во втором мы потеряли контроль в центре поля. Давали многое сопернику в работе с мячом и сами его теряли. В результате начали пропускать голы. С помощью замен пытались улучшить нашу атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь “Фейеноорду”. Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача — выиграть две домашние игры в Лиге Европы. Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше. На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах. Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать “Фейеноорд”, чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось. К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Алина Матинян.