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08:54 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат заявил, что не удивлен победой над ЦСКА в матче ЛЕ

ТАСС, 6 ноября. Победа «Фейенорда» в матче Лиги Европы с российским ЦСКА не удивила главного тренера нидерландского клуба Дика Адвоката. Комментарий специалиста приводит издание AD.

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«Фейенорд» дома со счетом 3:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Это не удивительно, такое иногда случается. Иногда с “Валвейком” играть легче, чем с ЦСКА. Мы сохраняли терпение в матче с командой, которая показывает открытый футбол. Мы были сконцентрированы с самого начала и знали, что нужно попробовать сыграть на ноль», — сказал 73-летний тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адвокат ранее работал в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский «Зенит», с которым по разу выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, завоевал Кубок (2007/08) и Суперкубок (2008) УЕФА. С 2010 по 2012 год голландец работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где национальная команда не смогла выйти из группы.

В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место, набрав два очка. На счету «Фейенорда» четыре балла, команда располагается на третьей строчке, по дополнительным показателям уступая австрийскому «Вольфсбергу». Лидирует с пятью очками загребское «Динамо».

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3:1
Первый тайм: 0:0
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