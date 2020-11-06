«Необычно видеть не вступающего в борьбу». В России раскритиковали Зайнутдинова после поражения ЦСКА
Казахстанцу выставили низкую оценку.
Казахстанцу выставили низкую оценку.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов получил низкую оценку по итогам матча Лиги Европы с ЦСКА против «Фейеноорда».
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«Бахтиер Зайнутдинов — 3,5. Необычно видеть Зайнутдинова, опаздывающего к эпизодам, не вступающего в борьбу. Но сегодня так и было. Бахтиер спокойно бежал рядом с Бергейсом, когда голландец простреливал на первый гол. И также не накрыл Кекджу, хотя тот перед результативным ударом находился в двух метрах от Зайнутдинова», — пишет СМИ.
Напомним, ЦСКА встречался с голландским «Фейеноордом» на выезде и уступил со счетом 1:3. Зайнутдинов получил желтую карточку.