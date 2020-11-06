Мы пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
И сравнение не в нашу пользу.
И сравнение не в нашу пользу.
На этот еврокубковый сезон у России были особенные планы. В прошлом году нас обошла Португалия в таблице коэффициентов УЕФА: это означало, что напрямую в групповой этап Лиги чемпионов будет проходить только победитель РПЛ, а серебряному призеру уже придется рубиться в квалификации. Ситуацию нужно было срочно исправлять.
Впервые в нашей истории три представителя РПЛ оказались на групповом этапе. Казалось, хотя бы один из них, но должен выстрелить.
Наши ожидания опять оказались нашими проблемами.
Ключевые факты:
При этом действующий чемпион проиграл дома совсем не великому «Брюгге» и добился лишь ничьей против «Лацио», который лишился половины основы
Катастрофа. Причем не только в Лиге чемпионов.
Вчера одному из наших преследователей сделал подарок лидирующий в чемпионате ЦСКА. На выезде в Роттердам команда Гончаренко целый тайм тянула резину, потом пропустила трешку за девять минут и так и не смогла забить самостоятельно: за нее это сделал один из центральных защитников «Фейеноорда», срезав мяч в свои ворота.
ЦСКА опустился на последнее место в группе Лиги Европы (в прошлом году он обитал там же), а бывший тренер «Зенита» и сборной Дик Адвокат дополнительно унизил не только
«Иногда с “Валвейком” играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол, и я не удивлен».
«Валвейк» — скромный представитель Эредивизи. Стоимость его состава целиком — два Марио Фернандеса или почти целиковый Чалов с одним голом (с пенальти) в этом чемпионате. В прошлом сезоне «Валвейк» занял чистое последнее место, но не вылетел из чемпионата Голландии
Вчера оказалось, что для команды Адвоката легче было играть с «Валвейком», чем с лидирующим в чемпионате России ЦСКА.
Наверное, оно и к лучшему, что российских команд в Лиге чемпионов станет меньше. Ну, а пока — нам остается терпеть. Еврокубки возвращаются в конце месяца, так что у нас есть время передохнуть и подготовиться к новым сюрпризам от наших топов.
Они наверняка еще удивят.