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15:17 (мск), источник: Sport24

Форвард «Ливерпуля» Жота стал игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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23-летний португальский форвард в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить хет-трик.

Помимо Жоты в голосовании участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несери («Севилья»).

Напомним, Эн-Несери стал автором дубля в ворота «Краснодара», который проиграл «Севилье», ведя по ходу игры 2:0 и проведя весь второй тайм в большинстве.

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