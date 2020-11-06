Форвард «Ливерпуля» Жота стал игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
23-летний португальский форвард в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить
Помимо Жоты в голосовании участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф
Напомним,