ЦСКА сыграет с «Санкт-Пельтеном» в квалификации женской ЛЧ
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА встретится с австрийским клубом «Санкт-Пельтен» во втором квалификационном раунде женской футбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА встретится с австрийским клубом «Санкт-Пельтен» во втором квалификационном раунде женской футбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Жеребьевка данной стадии состоялась в пятницу. Второй раунд квалификации, победители которого будут определяться в одной игре, пройдет
В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ЦСКА победил эстонскую «Флору» — 2:0.