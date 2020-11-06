Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграет с «Санкт-Пельтеном» в квалификации женской ЛЧ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА встретится с австрийским клубом «Санкт-Пельтен» во втором квалификационном раунде женской футбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Наверх

Жеребьевка данной стадии состоялась в пятницу. Второй раунд квалификации, победители которого будут определяться в одной игре, пройдет 18—19 ноября. Матч «Санкт-Пельтен» — ЦСКА состоится в Австрии. Точная дата игры будет определена позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ЦСКА победил эстонскую «Флору» — 2:0.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре
Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя РФ
«Юве» и «Барса» нацелились на сына экс-звезды сборной Франции
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь