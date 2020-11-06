ЦСКА сыграет с «Санкт-Пельтеном» в квалификации женской ЛЧ

Жеребьевка данной стадии состоялась в пятницу. Второй раунд квалификации, победители которого будут определяться в одной игре, пройдет 18—19 ноября . Матч «Санкт-Пельтен» — ЦСКА состоится в Австрии. Точная дата игры будет определена позднее.