Гол Сулейманова «Севилье» признан лучшим мячом недели в Лиге чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Группа E4.11.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
|Хулен Лопетеги
|Мурад Мусаев
|Иван Ракитич(Хоан Хордан)
|42′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|17′
|Юссеф Эн-Несири
|69′
|Маркус Берг
|21′
|Юссеф Эн-Несири
|72′
|1
|Томаш Вацлик
|39
|Матвей Сафонов
|16
|Гонсалес Хесус Навас
45+5′
|18
|Евгений Чернов
|20
|Диегу Карлос
|4
|Александр Мартынович
|6
|Неманья Гудель
|31
|Фернанду да Силва Кайо
59′
|10
|Иван Ракитич
|8
|Юрий Газинский
|5
|Лукас Окампос
|14
|Кристоффер Олссон
|18
|Серхио Эскудеро
34′
|33
|Маркус Берг
90′
|19
|Маркос Акунья
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|12
|Жюль Кунде
16′34′
|6
|Кристиан Рамирес
46′
|14
|Оскар Родригес
49′
|2
|Егор Сорокин
|8
|Хоан Хордан
60′
|47
|Даниил Уткин
75′
|15
|Юссеф Эн-Несири
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Люк де Йонг
83′
|81
|Леон Сабуа
34′
|4
|Карим Рекик
|74
|Эдуард Сперцян
51′65′
|11
|Мунир Эль-Хаддади
60′
|16
|Виктор Классон
|25
|Фернанду Режес
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|25
|Удары (всего)
|11
|12
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп(Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш(Германия)
|ВАР
|Марко Фриц(Германия)
|Ассистент ВАР
|Гюнтер Перль(Германия)