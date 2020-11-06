Гол Сулейманова «Севилье» признан лучшим мячом недели в Лиге чемпионов

Им стал нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, забивший мяч со штрафного в ворота «Севильи» (2:3).

На награду также претендовали форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Порту» Луис Диас и полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (второй гол из трех).