Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
17:40 (мск), источник: Sport24

Гол Сулейманова «Севилье» признан лучшим мячом недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал автора лучшего гола прошедшего тура Лиги чемпионов.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Им стал нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, забивший мяч со штрафного в ворота «Севильи» (2:3).

На награду также претендовали форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Порту» Луис Диас и полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (второй гол из трех).

Читайте также
Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
 «Из девушек веками делали удобных женщин. Некоторые до сих пор живут в этой клетке»
«Ты без лифчика, шалунья?!» Красивая грудь русской синхронистки не дает покоя ее фанатам: фото
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сергей Семак назвал причину слабых результатов «Краснодара»
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Аршавин: Теперь я не могу говорить о «Зените» все, что хочу
«Милан» попросит игроков снизить зарплату на 20 процентов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь