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11:01 (мск), источник: Sport24

Валуев — о выступлении российских клубов в еврокубках: Стоит подумать о том, чтобы наказать их рублем

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступления российских команд в еврокубках. Напомним, что российские клубы не одержали ни одну победу за 12 матчей.

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«Я вижу результаты выступления наших команд в еврокубках — они никакие. Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идет о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублем. Во все времена было так: если ты проигрываешь — это напрямую сказывается на твоем кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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