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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев: «Зенит» — для внутреннего пользования, а не для внешнего

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку выступлениям российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.

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Источник: РИА "Новости"

«В «Краснодаре» играют ребята без лидеров, стараются. А «Зенит», как я и говорил, для внутреннего пользования, а не для внешнего. «Локомотив» выглядит достойно, но у нас против всех одна тактика: выстоять и что-то забить — попадёт Миранчук, забьёт Шапи, забросим на Дзюбу. Это данность.

За ЦСКА тоже обидно, ведь у них должны быть соперники послабее. Но будем болеть, шансы ещё есть. Я убеждён, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли. И произошло это не в этом году. Падать уже некуда, поэтому, считаю, начинаем движение вверх. Это данность. Нам надо болеть за наши клубы и верить в них. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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