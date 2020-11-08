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14:33 (мск), источник: ТАСС

Московский «Локомотив» впервые в истории сыграет в женской Лиге чемпионов по футболу

ТАСС, 8 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» в следующем сезоне примет участие в женской Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Локомотив» обеспечил себе как минимум вторую строчку в таблице чемпионата России и впервые в истории заслужил право принять участие в турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Лиге чемпионов дебютировал российский ЦСКА, который в первом квалификационном раунде обыграл дома эстонскую «Флору» (2:0). Во втором раунде столичная команда 19 ноября сыграет в гостях с австрийским клубом «Санкт-Пёльтен».

В чемпионате России после 12 матчей лидирует «Локомотив», набрав 28 очков. Далее идут ЦСКА (27 очков) и «Рязань-ВДВ» (18), которые провели по 11 матчей. Турнир с участием 8 команд состоит из 14 туров.

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