В составе соперника «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбурга» выявлено шесть случаев коронавируса
ТАСС, 9 ноября. Тесты шести представителей австрийского футбольного клуба «Зальцбург» на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Тесты шести представителей австрийского футбольного клуба «Зальцбург» на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает
Отмечается, что у заразившихся нет симптомов заболевания и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. В связи с этим остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей. Также игроки «Зальцбурга» не отправятся на игры сборных.
«Зальцбург» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 21 октября клубы провели первый очный матч в Австрии, который закончился вничью со счетом 2:2.
Второй матч между клубами состоится 1 декабря в Москве.