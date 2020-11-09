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14:04 (мск), источник: ТАСС

В составе соперника «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбурга» выявлено шесть случаев коронавируса

ТАСС, 9 ноября. Тесты шести представителей австрийского футбольного клуба «Зальцбург» на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что у заразившихся нет симптомов заболевания и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. В связи с этим остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей. Также игроки «Зальцбурга» не отправятся на игры сборных.

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«Зальцбург» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 21 октября клубы провели первый очный матч в Австрии, который закончился вничью со счетом 2:2.


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Второй матч между клубами состоится 1 декабря в Москве.

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