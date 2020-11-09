В составе соперника «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбурга» выявлено шесть случаев коронавируса

Отмечается, что у заразившихся нет симптомов заболевания и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. В связи с этим остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей. Также игроки «Зальцбурга» не отправятся на игры сборных.