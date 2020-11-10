СМИ: Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» может не состояться из-за штамма коронавируса

Встреча запланирована на 9 декабря в Дании. Согласно решению властей Великобритании, люди, приезжающие из других стран, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. Для спортсменов после возобновления соревнований это требование было отменено, однако это не касается Дании, где был обнаружен штамм мутировавшего коронавируса, который передается от норок человеку. С июня 2020 года в Дании было обнаружено 214 случаев передачи коронавируса от норок людям.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, если ситуация не нормализуется к декабрю, матч «Мидтьюлланна» и «Ливерпуля» может быть отложен или вообще не состояться. Если же «Ливерпуль» отправится в Данию на игру, то всей команде придется уйти на двухнедельный карантин, что не позволит ей принять участие в трех матчах чемпионата Англии.