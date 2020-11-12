18 лет назад «Спартак» опозорился в Лиге чемпионов. Как это было
Так плохо в турнире не выступал ни один российский клуб.
Так плохо в турнире не выступал ни один российский клуб.
Ровно 18 лет назад «Спартак», проиграв на выезде «Валенсии» (0:3), установил антирекорд Лиги чемпионов. Тогда
Тот антирекорд «Спартаку» припоминают до сих пор. В клубе начинались смутные времена, и рассчитывать на успех в ЛЧ не мог даже Олег Романцев. «Осенью 2002 года ситуация с составом была аховой, — вспоминал он в своей автобиографии “Вся правда обо мне и “Спартаке””. — Понимая, что происходит в клубе, я уже тогда мог развернуться и уйти. Но я не мог бросить пацанов. Понимал, что эту горькую чашу мне надо испить до конца».
Перед началом турнира получили серьёзные травмы Дмитрий Парфёнов и Егор Титов (перелом голени и «кресты» соответственно). Чуть раньше, летом 2002 года, со скандалом ушёл из «Спартака» Дмитрий Сычёв. Не досчитавшись денег, положенных ему по контракту, юный форвард собрал вещи и покинул тренировочную базу
Тогда же в клубе стали появляться непонятные легионеры. Селекционная работа сводилась к тому, что игроков брали практически без разбора. «С утра мне сообщали: “Приехали новички. Надо их разместить, накормить”. А через несколько дней они исчезали. Привезли, посмотрели, не подошёл — следующий!» — признался в интервью порталу Teamrussia Юрий Васильков, бывший врач
«Спартаку» в группе достались «Базель», «Валенсия» и «Ливерпуль». В первом матче
Состав «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2002/2003 против «Базеля» (0:2):
Черчесов — Моура, Ковтун, Хлестов, Тчуйсе — Кебе, Кудряшов, Баранов, Калиниченко — Бесчастных, Данишевский.
Первый гол «прилетел» от Хлестова, который махнул мимо мяча и заставил паниковать защиту
Через неделю — домашнее поражение от «Валенсии» (0:3). Окончательно надломил
«Тогда «Спартак» начал превращаться в середняка, — признался Егор Титов в автобиографии Олега Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Уже 2002 год был неважным в плане результатов. В команду стали вводиться молодые футболисты, многие из которых потом толком и не заиграли. То же самое касается и некоторых иностранцев. Половину из тех, кто тогда был в команде, сейчас уже и не вспомнишь. К сожалению, всё это привело к тому, что осенью 2003 года над «Спартаком» уже все смеялись».
Интересно, что именно легендарные 1−18 стали для «Спартака» отправной точкой в истории клуба. Через полгода команду покинул Олег Романцев, чуть позже Андрей Червиченко продал акции клуба Леониду Федуну. В сезонах 2003−2004 годов «Спартак» занимал 10 и 8 места соответственно, а в сезоне-2005 уже были серебряные медали чемпионата России. Через год
Спартаковский антирекорд, кстати, уже не совсем актуален — в сезоне-2011/2012 его обновило «Динамо» из Загреба. Оказавшись в одной группе с «Реалом», «Аяксом» и «Лионом», хорваты также проиграли 6 матчей, но с разницей мячей 3−22. Однако в России ещё нескоро забудут про 1−18, причём как фанаты «Спартака», так и других клубов.
Николай Егорычев