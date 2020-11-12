18 лет назад «Спартак» опозорился в Лиге чемпионов. Как это было

Ровно 18 лет назад «Спартак», проиграв на выезде «Валенсии» (0:3), установил антирекорд Лиги чемпионов. Тогда красно-белые уступили во всех 6 матчах группового этапа, показав при этом худшую разницу забитых-пропущенных мячей — 1−18.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7a389ef283a26897d64" data-vnd="f7a389ef283a26897d64" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7a389ef283a26897d64" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тот антирекорд «Спартаку» припоминают до сих пор. В клубе начинались смутные времена, и рассчитывать на успех в ЛЧ не мог даже Олег Романцев. «Осенью 2002 года ситуация с составом была аховой, — вспоминал он в своей автобиографии “Вся правда обо мне и “Спартаке””. — Понимая, что происходит в клубе, я уже тогда мог развернуться и уйти. Но я не мог бросить пацанов. Понимал, что эту горькую чашу мне надо испить до конца».

Команда Спартак

Перед началом турнира получили серьёзные травмы Дмитрий Парфёнов и Егор Титов (перелом голени и «кресты» соответственно). Чуть раньше, летом 2002 года, со скандалом ушёл из «Спартака» Дмитрий Сычёв. Не досчитавшись денег, положенных ему по контракту, юный форвард собрал вещи и покинул тренировочную базу красно-белых. Сычёва дисквалифицировали на 4 месяца, при этом одобрив его заявление на расторжение контракта со «Спартаком».

Тогда же в клубе стали появляться непонятные легионеры. Селекционная работа сводилась к тому, что игроков брали практически без разбора. «С утра мне сообщали: “Приехали новички. Надо их разместить, накормить”. А через несколько дней они исчезали. Привезли, посмотрели, не подошёл — следующий!» — признался в интервью порталу Teamrussia Юрий Васильков, бывший врач красно-белых.

В общем, проблем хватало. На момент старта группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» шёл вторым в чемпионате России. Хромала, прежде всего, игра в обороне — за 25 матчей красно-белые пропустили 31 мяч. Для сравнения: лидировавший «Локомотив», который и стал в итоге чемпионом, за аналогичный отрезок пропустил всего 9 мячей.

«Спартаку» в группе достались «Базель», «Валенсия» и «Ливерпуль». В первом матче красно-белые уступили в гостях «Базелю» со счётом 0:2. Состав представлял собой дикую смесь из опытных футболистов, молодёжи и второсортных легионеров.

Состав «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2002/2003 против «Базеля» (0:2):

Черчесов — Моура, Ковтун, Хлестов, Тчуйсе — Кебе, Кудряшов, Баранов, Калиниченко — Бесчастных, Данишевский.

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Первый гол «прилетел» от Хлестова, который махнул мимо мяча и заставил паниковать защиту красно-белых. Нападающий «Базеля» Хакан Якин оказался один в штрафной «Спартака» и точно пробил в дальний угол. Чуть позже аргентинец Росси накрутил Ковтуна и уверенно переиграл Черчесова. «Без трёх ведущих футболистов наша команда оказалась в сложном положении, — сказал Романцев после матча. — Но даже при таких потерях мы провели игру ниже своих возможностей».



Через неделю — домашнее поражение от «Валенсии» (0:3). Окончательно надломил красно-белых разгром, случившийся на «Энфилде». Тогда «Спартак» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:5. «Я осознавал, что с такой командой нам в Лиге чемпионов делать нечего. Это же не анекдот, а реальный случай: Жерар Улье, главный тренер “Ливерпуля”, спутал Сашу Павленко с мальчиком, подающим мячи. Крикнул ему: “Отдай мяч, что ты его схватил?”» — вспоминал в автобиографии Олега Романцева бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных.

Красно-белые уступили в трёх оставшихся встречах, пропустив при этом ещё 8 мячей. Единственный гол в той Лиге чемпионов за «Спартак» забил Александр Данишевский — он открыл счёт в ответной игре с «Ливерпулем» (1:3). Итого — 6 поражений в 6 матчах, с общей разницей забитых-пропущенных мячей 1−18.

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«Тогда «Спартак» начал превращаться в середняка, — признался Егор Титов в автобиографии Олега Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Уже 2002 год был неважным в плане результатов. В команду стали вводиться молодые футболисты, многие из которых потом толком и не заиграли. То же самое касается и некоторых иностранцев. Половину из тех, кто тогда был в команде, сейчас уже и не вспомнишь. К сожалению, всё это привело к тому, что осенью 2003 года над «Спартаком» уже все смеялись».



Интересно, что именно легендарные 1−18 стали для «Спартака» отправной точкой в истории клуба. Через полгода команду покинул Олег Романцев, чуть позже Андрей Червиченко продал акции клуба Леониду Федуну. В сезонах 2003−2004 годов «Спартак» занимал 10 и 8 места соответственно, а в сезоне-2005 уже были серебряные медали чемпионата России. Через год красно-белые и вовсе могли взять чемпионство, но титул по дополнительным показателям достался ЦСКА.

Спартаковский антирекорд, кстати, уже не совсем актуален — в сезоне-2011/2012 его обновило «Динамо» из Загреба. Оказавшись в одной группе с «Реалом», «Аяксом» и «Лионом», хорваты также проиграли 6 матчей, но с разницей мячей 3−22. Однако в России ещё нескоро забудут про 1−18, причём как фанаты «Спартака», так и других клубов.