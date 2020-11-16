Президент УЕФА Чеферин: О создании Европейской суперлиги не может быть и речи

«Для меня о суперлиге не может идти и речи, — сказал Чеферин. — Это мечта двух-трех руководителей клубов, которые не думают о других. Они не беспокоятся ни о чем, кроме себя, создание суперлиги может навредить их же клубам, но они этого еще не осознают. Я не рассматриваю всерьез воплощение в реальность этой идеи, она появилась из-за ухода бывшего президента “Барселоны” Хосепа Бартомеу. Я верю в то, что эта идея, скорее, популистская, чем серьезная».