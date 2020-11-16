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11:04 (мск), источник: ТАСС

Президент УЕФА Чеферин: О создании Европейской суперлиги не может быть и речи

ТАСС, 16 ноября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин негативно относится к идее создания нового клубного турнира — Европейской суперлиги — и считает ее популистской. Комментарий Чеферина приводит испанское издание Marca.

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Источник: РИА "Новости"

«Для меня о суперлиге не может идти и речи, — сказал Чеферин. — Это мечта двух-трех руководителей клубов, которые не думают о других. Они не беспокоятся ни о чем, кроме себя, создание суперлиги может навредить их же клубам, но они этого еще не осознают. Я не рассматриваю всерьез воплощение в реальность этой идеи, она появилась из-за ухода бывшего президента “Барселоны” Хосепа Бартомеу. Я верю в то, что эта идея, скорее, популистская, чем серьезная».

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Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.

На пресс-конференции перед уходом со своего поста в ночь на 28 октября Бартомеу заявил, что «Барселона» приняла предложение принять участие в суперлиге.

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