Сейв Гилерме в матче с «Атлетико» вошел в список лучших в прошедшем туре Лиги чемпионов

В третьем туре железнодорожники сыграли дома вничью с испанским «Атлетико» (1:1). В одном из эпизодов встречи Гилерме в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины удар нападающего гостей Жоау Фелиша.

Также в список номинантов вошли вратарь германской «Баварии» Мануэль Нойер, голкипер французского ПСЖ Кейлор Навас и вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон.