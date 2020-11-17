Сейв Гилерме в матче с «Атлетико» вошел в список лучших в прошедшем туре Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Группа A3.11.2020, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 8147 зрителей
|Марко Николич
|Диего Симеоне
|Антон Миранчук
|25′
|Хосе Хименес(Эктор Эррера)
|18′
|1
|Маринату Гильерме
|13
|Ян Облак
|2
|Дмитрий Живоглядов
|23
|Киран Триппьер
|31
|Мачей Рыбус
|12
|Ренан Лоди
49′
|27
|Мурило
29′
|2
|Хосе Хименес
|41
|Слободан Райкович
54′
|15
|Стефан Савич
|29
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|16
|Эктор Эррера
|7
|Гжегож Крыховяк
51′
|7
|Жоау Феликс
|20
|Владислав Игнатьев
|9
|Луис Суарес
24′
|69
|Даниил Куликов
|14
|Маркос Льоренте
69′
|9
|Федор Смолов
64′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
78′
|17
|Рифат Жемалетдинов
70′
|5
|Лукас Торрейра
|11
|Антон Миранчук
89′
|10
|Анхель Корреа
69′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|11
|Тома Лемар
|8
|Ньигес Сауль
44′46′
|6
|Коке
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|8
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани(Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт(Франция)
|ВАР
|Делажо Вилли(Франция)
|Ассистент ВАР
|Абдулкадир Битиген(Турция)