Текущие события
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Франция
Швеция
Футбол. Лига наций
22:45
Испания
Германия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Кипр
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
23:00
Япония
Мексика
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
12
Футбол. Сборные
17:00
Узбекистан
Ирак
12
Футбол. Сборные
16:00
Южная Корея
Катар
21
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
20:49 (мск), источник: ТАСС

Сейв Гилерме в матче с «Атлетико» вошел в список лучших в прошедшем туре Лиги чемпионов

ТАСС, 17 ноября. Сейв голкипера московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме вошел в список номинантов на лучший по итогам третьего тура Лиги чемпионов. Список сейвов представлен пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В третьем туре железнодорожники сыграли дома вничью с испанским «Атлетико» (1:1). В одном из эпизодов встречи Гилерме в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины удар нападающего гостей Жоау Фелиша.

Также в список номинантов вошли вратарь германской «Баварии» Мануэль Нойер, голкипер французского ПСЖ Кейлор Навас и вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третье место в таблице группы А. В следующем туре команда Марко Николича сыграет с «Атлетико» в Мадриде 25 ноября.

Читайте также
Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Черчесов прокомментировал решение не вызывать Дзюбу в сборную
Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменен
На ЦСКА завели дело по итогам матча с московским «Динамо»
«Акт Родченкова» может ударить по россиянам, лишенным медалей ОИ
Клубный чемпионат мира по футболу перенесен
СМИ: «Манчестер Юнайтед» хочет продать четверых игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь