Футболистки «Минска» пробились в 1/16 финала Лиги чемпионов

Сегодня в матче второго квалификационного раунда подопечные Александра Лухвича переиграли в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:0. В первом тайме счет открыла Анна Сас, а после перерыва Анастасия Харланова закрепила успех белорусской дружины.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили на своей арене латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко и Генриетта Акаба.

После матчей квалификации чемпионской Лиги в 1/16 финала также пробились словенский клуб «Помурье», сербский «Спартак» (Суботица), шотландский «Глазго Сити», польский «Гурник» (Ленчна), португальская «Бенфика» (Лиссабон), норвежская «Волеренга» (Осло), грузинская «Гурия» (Ланчхути) и украинский «Жилстрой-2» (Харьков). Еще один участник 1/16 финала станет известен после матча австрийского «Санкт-Пельтена» и российского ЦСКА (Москва).