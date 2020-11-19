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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» пробились в 1/16 финала Лиги чемпионов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» стали участницами 1/16 финала розыгрыша женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче второго квалификационного раунда подопечные Александра Лухвича переиграли в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:0. В первом тайме счет открыла Анна Сас, а после перерыва Анастасия Харланова закрепила успех белорусской дружины.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили на своей арене латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко и Генриетта Акаба.

После матчей квалификации чемпионской Лиги в 1/16 финала также пробились словенский клуб «Помурье», сербский «Спартак» (Суботица), шотландский «Глазго Сити», польский «Гурник» (Ленчна), португальская «Бенфика» (Лиссабон), норвежская «Волеренга» (Осло), грузинская «Гурия» (Ланчхути) и украинский «Жилстрой-2» (Харьков). Еще один участник 1/16 финала станет известен после матча австрийского «Санкт-Пельтена» и российского ЦСКА (Москва).

К десяти победителям второго квалификационного этапа присоединятся 22 клуба, получившие прямые путевки в 1/16 финала. Жеребьевка пар состоится 24 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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