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16:57 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Краснодара» Сафонов не сыграет в матче ЛЧ с «Севильей»

ТАСС, 21 ноября. Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов пропустит матч четвертого тура на групповом этапе Лиги чемпионов против испанской «Севильи». Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября в Краснодаре. В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Из-за этого Сафонов пропустил встречу заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Сербии (0:5).

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Матвея нет шансов, еще не прошло две недели, он только сегодня сдал первый тест с отрицательным результатом. Надо посмотреть, когда сможет начать тренироваться», — сказал Мусаев.

«Краснодар» после трех туров занимает третье место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Севилья» с семью очками в активе располагается на второй строчке.

В субботу команда Мусаева переиграла на своем поле «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 15, 21.11.2020, 14:00

Краснодар1Тамбов0

У тренера «Тамбова» нет претензий к игрокам по самоотдаче

В субботу команда Мусаева переиграла на своем поле «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

«Мы контролировали ход матча, создали много моментов. Надо было забивать второй мяч, чтобы успокоить ситуацию», — сказал Мусаев.

«Тамбов» находится в непростом финансовом положении. Игроки команды могут начать забастовку перед матчем 17-го тура со «Спартаком».

«Я тоже побаивался, что игра будет другая. Будем разбирать игру, по самоотдаче претензий нет. Все отдаются, бьются до конца», — отметил главный тренер команды Сергей Первушин.

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