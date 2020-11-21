Голкипер «Краснодара» Сафонов не сыграет в матче ЛЧ с «Севильей»

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября в Краснодаре. В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Из-за этого Сафонов пропустил встречу заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Сербии (0:5).
«У Матвея нет шансов, еще не прошло две недели, он только сегодня сдал первый тест с отрицательным результатом. Надо посмотреть, когда сможет начать тренироваться», — сказал Мусаев.
«Краснодар» после трех туров занимает третье место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов, набрав одно очко. «Севилья» с семью очками в активе располагается на второй строчке.
В субботу команда Мусаева переиграла на своем поле «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.
В субботу команда Мусаева переиграла на своем поле «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.
«Мы контролировали ход матча, создали много моментов. Надо было забивать второй мяч, чтобы успокоить ситуацию», — сказал Мусаев.
«Тамбов» находится в непростом финансовом положении. Игроки команды могут начать забастовку перед матчем 17-го тура со «Спартаком».
«Я тоже побаивался, что игра будет другая. Будем разбирать игру, по самоотдаче претензий нет. Все отдаются, бьются до конца», — отметил главный тренер команды Сергей Первушин.