Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
15:00
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Англичанин Оливер будет судить матч «Лацио» — «Зенит»

Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером будет работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Наверх

Помогать Оливеру будут лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным арбитром назначен Эндрю Мэдли. ВАР — Крис Кавана, АВАР — Крэйг Поусон.

Встреча группы F пройдет в Риме во вторник, 24 ноября и начнется в 23.00 (мск).

 «Зенит»: есть ли жизнь без Дзюбы
Майк Тайсон — Рой Джонс. Главное о бое легенд
Русский из Гонконга закатил дикую рубку с американцем в UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку и защитила титул UFC
Антонина Шевченко одержала досрочную победу на турнире UFC 255
Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить Туктамышеву
Медведев рассказал о победе над Надалем на Итоговом турнире ATP
СМИ: Пике из-за травмы может пропустить до шести месяцев
ЦСКА принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь