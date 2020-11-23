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14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун, Дриусси и Малком в составе «Зенита» вылетели в Рим

Как стало известно «СЭ», нападающие «Зенита» Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком вместе с командой отправились в Рим.

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Российскому клубу предстоит провести матч Лиги чемпионов против «Лацио».

Встреча состоится во вторник, 24 ноября. При этом «Зенит» после окончания матча сразу вылетит в Россию и не останется ночевать в Италии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз Азмун выходил на поле в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2), который состоялся 20 октября. Дриусси также с конца октября восстанавливался после травмы: он не играл с матча против «Боруссии» из Дортмунда (28 октября, 0:2).

Малком уже успел вернуться в строй и вышел на замену в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

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