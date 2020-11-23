Мусаев: Матч с «Севильей» будет важным для «Краснодара» в борьбе за выход из группы ЛЧ

Встреча состоится во вторник в Краснодаре, начало — 20:55 мск.

«Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов, — сказал Мусаев. — Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге «Севилья» на своем поле победила «Краснодар» со счетом 3:2. «Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче, — сказал главный тренер. — Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании».

Встречу в Севилье из-за болезни пропустили полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков. «Радует, что игроки вышли, но нужно еще немного времени, чтобы они набрали кондиции», — заключил Мусаев.