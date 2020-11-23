Мусаев: Матч с «Севильей» будет важным для «Краснодара» в борьбе за выход из группы ЛЧ
ТАСС, 23 ноября. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с «Севильей» будет многое решать для «Краснодара» в борьбе за выход в
ТАСС, 23 ноября. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с «Севильей» будет многое решать для «Краснодара» в борьбе за выход в
Встреча состоится во вторник в Краснодаре, начало — 20:55 мск.
«Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов, — сказал Мусаев. — Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас».
В первом круге «Севилья» на своем поле победила «Краснодар» со счетом 3:2. «Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче, — сказал главный тренер. — Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании».
Встречу в Севилье
После трех туров в группе Е «Краснодар», как и французский «Ренн», набрал одно очко. В активе «Севильи» и английского «Челси» по семь очков.