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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман объяснил отсутствие Месси в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ с киевским «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему нападающий каталонского клуба Лионель Месси не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

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Источник: AP 2020

«Мы решили оставить Месси и де Йонга в Испании, потому что позиция “Барселоны” в группе Лиги чемпионов довольно комфортная. Мы набрали девять очков. Лео и Френки нужен отдых», — приводит слова Кумана AS.

Лига чемпионов 2020/2021
Группа G, 24.11.2020, 23:00

Динамо К-Барселона-

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» К — «Барселона» состоится завтра, 24 ноября, в Киеве (Украина). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча команд в групповом этапе, которая прошла 4 ноября в Барселоне, завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. Соперниками команд по группе G являются «Ювентус» и «Ференцварош».

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