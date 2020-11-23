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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Зенита» Кержаков назвал единственный плюс матчей без зрителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Единственным плюсом матчей без зрителей является возможность подсказывать защитникам, считает вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» во вторник сыграет на выезде с «Лацио» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После трех матчей у итальянцев 5 очков, они занимают второе место в группе. «Зенит» набрал 1 балл и идет на четвертой строчке. Игра в Риме пройдет без зрителей.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 24.11.2020, 23:00

Лацио-Зенит-

«Единственный плюс матчей без зрителей для вратаря — то, что защитники могут слышать мои подсказки. В остальном — только минусы, потому что футбол — это игра для болельщиков, без них нет ощущения, которое создает полный стадион. Мы стараемся думать только о хорошем. А завтра после игры узнаем, какие у нас будут шансы (на выход из группы)», — заявил Кержаков на пресс-конференции.

«Лично я чувствую себя неплохо. Ребятам, которые выступают за сборные, тяжелее, но в целом у нас неплохое состояние, функциональная готовность на хорошем уровне. В целом, непросто, но, думаю, футболистам из других команд тоже нелегко», отметил голкипер.

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