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24 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Симеоне опасается «Локо» и держит в тайне состав

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между своей командой и «Локомотивом» назвал сильные стороны соперника, но не назвал имена тех, кто выйдет на поле.

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Источник: AFP 2020

— Можно ли сказать, что матч с «Локо» для вас передышка? Не время ли для ротации? А то футболисты жалуются на плотный график.

— У меня другое мнение. Надо принимать те обстоятельства, которые сложились. Чемпионат Испании, Лига чемпионов — все идет очень плотно. Я еще не решил, кто выйдет в стартовом составе. Приму решение, что будет лучше для завтрашнего матча. Игра важна. Сыграет ли Жоау Феликс? Все узнаете завтра.

— Какие цели ставите перед собой в совершенствовании игры?

— Моя единственная цель — победа команды в каждом матче. Наша общая цель — итоговая победа. Какие-то матчи удаются, какие-то нет. Это футбол.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Что вызывает беспокойство перед игрой с «Локо»?

— Мы несколько раз встречались с «Локомотивом». Зная, как команды играют в Лиге чемпионов, никогда не скажешь, как сложится следующий матч. «Локо» здорово подготовлен тактически, он хорош в защите, в контратаках. В России мы выглядели неплохо. Несколько моментов не использовали. Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 25.11.2020, 23:00

Атлетико-Локомотив-

— А чем отличается «Атлетико» в чемпионате от «Атлетико» в ЛЧ?

— Мы действительно выглядим по-разному в матчах этих турниров. В Лиге чемпионов все складывается пока непросто. Что ж, надо исправляться и играть одинаково хорошо.

— Раньше «Атлетико» все критиковали, а сейчас хвалят, говорят, что вы станете чемпионами. Что об этом думаете?

— Да мы вообще об этом не думаем. Наши мысли связаны только с ближайшим матчем. В футболе может быть только одна стратегия — думать от матча к матча. Надо думать только о завтрашнем дне.

— У вас есть нападающий Шапоньич. Почему Иван так мало играет?

— Мы недавно прекрасно с ним поговорили. Он понимает нашу стратегию. Все в порядке.

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