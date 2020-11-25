Мусаев — о перепалке между Кайо и Газинским: Не вижу в этом проблемы. Это часть нашей профессии

— После поражения от «Зенита» вы вспоминали вылет от «Валенсии». Можно ли сказать, что в последние минуты «Краснодар» побежал забивать второй, или дело в другом?— Согласен, что пропущенный гол похож на тот, что пропустили от «Валенсии». Нельзя так авантюрно идти в атаку на 95-й минуте, особенно когда не владеешь мячом. Показалось, что в концовке матча задняя линяя недостаточно агрессивно выдавливала мяч, когда он был закрыт. У соперника появлялись большие пространства. Нужно было до конца поджимать и передвигать игру на половину соперника. Сделать это в конце игры у нас не получилось.
— В конце матча была чуть ли не драка между Кайо и Газинским? Не стало ли этой причиной пропущенного мяча?
— Гол пришел с левого полуфланга. Если люди говорят на повышенных тонах, это хорошо. Нельзя всегда говорить спокойно, иногда нужно говорить, что думаешь. Это рабочий момент. Гол пришел не оттуда.
— Будут ли применены санкции к этим игрокам?
— Я не вижу проблемы. Мужчины играют в футбол, они хотят выиграть, это нормально. Нельзя играть в футбол и быть хорошими со всеми. Все это часть нашей профессии, — передает слова Мусаева корреспондент Sport24 Артур Севикян.