Мусаев — о перепалке между Кайо и Газинским: Не вижу в этом проблемы. Это часть нашей профессии

— После поражения от «Зенита» вы вспоминали вылет от «Валенсии». Можно ли сказать, что в последние минуты «Краснодар» побежал забивать второй, или дело в другом?— Согласен, что пропущенный гол похож на тот, что пропустили от «Валенсии». Нельзя так авантюрно идти в атаку на 95-й минуте, особенно когда не владеешь мячом. Показалось, что в концовке матча задняя линяя недостаточно агрессивно выдавливала мяч, когда он был закрыт. У соперника появлялись большие пространства. Нужно было до конца поджимать и передвигать игру на половину соперника. Сделать это в конце игры у нас не получилось.