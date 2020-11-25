«Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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В составе российской команды забитым мячом отметился Артем Дзюба (25-я минута), у хозяев отличились Чиро Иммобиле (3, 55, с пенальти) и Марко Пароло (22). В прошлом туре «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью — 1:1.

Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим российским бомбардиром в турнире. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский «Спартак» в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами. Он забивал за «Спартак», португальскую «Бенфику» и австрийский «Штурм».

Иммобиле и Пароло стал четвертым итальянским футболистом, поражавшим ворота «Зенита» в Лиге чемпионов. Ранее «Зениту» забивали Алессандро Дель Пьеро, Стефан Эль-Шаарави и Джулио Донати.

В другом матче группы F германская «Боруссия» из Дортмунда обыграла бельгийский «Брюгге» — 3:0. В турнирной таблице «Боруссия» с 9 очками идет первой, «Лацио», набрав 8 очков, занимает второе место, «Брюгге» — третье (4 очка), «Зенит» — четвертое (1). Таким образом, за два тура до конца группового этапа «Зенит» лишился шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее во вторник шансы на продолжение борьбы в плей-офф главного европейского клубного турнира потерял «Краснодар».