«Барселона» и «Ювентус» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

В составе «Барселоны» отличились Сержиньо Дест (52), Мартин Брэйтуэйт (57, 70 — пенальти) и Антуан Гризманн (90+2). Дест и Брэйтуэйт забили дебютные голы в Лиге чемпионов.
Стартовый состав «Барселоны» стал самым молодым в матчах Лиги чемпионов с 6 декабря 2011 года, средний возраст команды составил 24 года и 206 дней.
В матче прошлого тура «Динамо» также встречалось с «Барселоной», в той игре, которая прошла в Испании, украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2009/10, тогда «Динамо» в обоих матчах уступило (1:2; 0:2). В последний раз киевляне обыгрывали «Барселону» в сезоне-1997/98.
В другом матче группы G итальянский «Ювентус» дома обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 2:1.
«Барселона» и «Ювентус» обеспечили себе досрочный выход в плей-офф. Испанская команда после четырех туров имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе, «Ювентус» занимает вторую строчку с 9 очками. «Динамо» и «Ференцварош» имеют по одному очку и лишились шансов на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ювентуса», «Барселона» на выезде сыграет с «Ференварошем». Матчи пройдут 2 декабря.