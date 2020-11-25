«Барселона» и «Ювентус» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

В составе «Барселоны» отличились Сержиньо Дест (52), Мартин Брэйтуэйт (57, 70 — пенальти) и Антуан Гризманн (90+2). Дест и Брэйтуэйт забили дебютные голы в Лиге чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа G, 24.11.2020, 23:00 Динамо К 0 Барселона 4

Стартовый состав «Барселоны» стал самым молодым в матчах Лиги чемпионов с 6 декабря 2011 года, средний возраст команды составил 24 года и 206 дней.

В матче прошлого тура «Динамо» также встречалось с «Барселоной», в той игре, которая прошла в Испании, украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2009/10, тогда «Динамо» в обоих матчах уступило (1:2; 0:2). В последний раз киевляне обыгрывали «Барселону» в сезоне-1997/98.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа G, 24.11.2020, 23:00 Ювентус 2 Ференцварош 1

В другом матче группы G итальянский «Ювентус» дома обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 2:1.