«Зенит» проиграл в Риме. Еврокошмар-2020 для России продолжается

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Ужас продолжился осенью — в новом розыгрыше прошло уже почти четыре тура, а наши клубы пока не одержали ни одной победы. Вчера очередные поражения потерпели «Краснодар» (1:2 от «Севильи) и «Зенит» (1:3 от «Лацио») и если сегодня «Локомотив» и завтра ЦСКА тоже не добьются успеха, то это станет худшим показателем для клубов РПЛ с сезона-2005/06, когда групповые стадии впервые проводились в обоих евротурнирах.

Для начала нужно констатировать — и «Зенит», и «Краснодар» лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после 4-го тура.

Впрочем, судя по тому, как складывался групповой этап для российских команд до того, ничего неожиданного в таком результате нет. Хотя, конечно, все равно обидно, что это произошло так рано.

Как ни крути, а кадры решают все, в том числе и в футболе. Понятно, что есть и другие факторы — настрой, физическая готовность, правильные тактика и план на матч, везение, но без качественных исполнителей все равно никуда. Как оказалось, у «Зенита» их недостаточно — во всяком случае, по меркам Лиги чемпионов. Против «Лацио» питерцы не могли рассчитывать на Караваева, Оздоева, Вендела, Кругового, а Малком, Дриусси и Азмун только-только восстановились. Получилось так себе — особых шансов в Риме не было, хотя смотрелась игра «Зенита» не так тоскливо и безнадежно, как несколькими неделями ранее в Дортмунде.

Да еще и у «Лацио» вернулись в строй почти все лидеры, в частности, обладатель «Золотой бутсы» Иммобиле и лучший плеймейкер серии А прошлого сезона Луис Альберто. Первый показал класс уже на 4-й минуте, отправив настоящую бомбу в верхний угол ворот Кержакова из-за пределов штрафной. А после перерыва Иммобиле умно подставился под Барриоса, заработав пенальти.

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Другое дело, что итальянцы в период жестокого кадрового кризиса сумели сделать ничью с «Брюгге» без более чем десятка (!) футболистов основы, а потом — спастись в Санкт-Петербурге. У римлян нашлись для этого ресурсы, оказалось, что условный Акпа-Акпро, пыливший до этого в «Салернитане» в серии В, способен давать результат в Лиге чемпионов.

У «Зенита» таких людей в обойме не нашлось. Понятно, что вопросы к Сергею Семаку постепенно копятся, но тут их нужно адресовать и спортивному департаменту клуба. Достойной подмены Азмуну нет (и тут в Санкт-Петербург передает привет Кокорин), выпустить кого-то вместо резко сдавшего Ракицкого некого, что из себя представляет Вендел — все еще непонятно. Ну и Малком, КПД которого стремится к нулю. Напомню, что в этом сезоне у бразильца «1+1» по системе «гол+пас». Ничтожно мало, даже с учетом пропуска части чемпионата из-за травмы.

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Теперь, чтобы рассчитывать хотя бы на выход в Лигу Европы, «Зениту» нужно обязательно побеждать «Брюгге» в следующем туре.

У «Краснодара» ситуация иная. Тут наоборот все постепенно возвращаются в строй — против «Севильи» главный тренер Мурад Мусаев мог себе позволить оставить в запасе Вилену, Ари, Вандерсона, Уткина. Вместе с футболистами постепенно возвращается и привычный футбол. Пока — лишь отрывками. В этот раз в актив «Краснодару» можно занести первые 15 минут второго тайма. А голевая комбинация так и вовсе, что называется, «трэйдмарк» — все в такт, никто не жадничал, пауза перед завершающим ударом Вандерсона просто гроссмейстерская.

Другое дело, что очков это «Краснодару» все равно не принесло. Впрочем, последние 20 минут все шло к такому исходу. Пропустив, «Севилья» резко взвинтила темп, а главный тренер Хулен Лопетеги сделал необходимые перестановки. Дошло до того, что Кайо и Газинский устроили позорную стычку прямо на поле во время атаки соперника (!), пусть после матча Мусаев и пытался сгладить ситуацию, сказав, что такое бывает и ничего плохого в таком выплеске он не видит. То, что «Севилья» забила на пятой добавленной минуте — при ошибке того самого Кайо — делает поражение невероятно обидным, но не менее логичным. И теперь для «Краснодара» все решится через неделю в матче с «Ренном».

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Возможно, если неудачи случатся и у «Локо» с ЦСКА, именно тогда Россия одержит, наконец, свою первую в этом сезоне победу. Пока же — без них, без плей-офф и с затухающей надеждой.