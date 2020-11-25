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10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих

Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов, после которых в плей-офф вышли «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

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Источник: AFP 2020

«Барса» справилась без Месси

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа G, 24.11.2020, 23:00

Динамо К0Барселона4

Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману наконец-то дать паузу Месси. Кроме аргентинца дома остался еще и де Йонг, и с учетом многочисленных травм состав сине-гранатовых в Киеве получился экспериментальным. А по среднему возрасту (24 года и 206 дней) — самым молодым в главном клубном турнире, начиная с 2011 года. Некоторые футболисты и вовсе впервые сыграли за основу.

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В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в плей-офф.

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Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа G, 24.11.2020, 23:00

Ювентус2Ференцварош1

У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.

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В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в плей-офф «Старой синьоре» в ее нынешнем состоянии будет сложно.


ИВНПМО
1. БАРСЕЛОНА440013–212
2. ЮВЕНТУС43018–49
3. Динамо К40133–101
4. Ференцварош40135–131
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«ПСЖ» заставили защищаться

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа H, 24.11.2020, 23:00

ПСЖ1РБ Лейпциг0

Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.

Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.

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Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа H, 24.11.2020, 23:00

Манчестер Юнайтед4Истанбул Башакшехир1

«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.

Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за хет-триком и, будучи штатным пенальтистом, уступил право на удар заработавшему 11-метровый Рэшфорду. Тот стал самым молодым в истории клуба футболистом с полутора десятками еврокубковых мячей (23 гола и 24 дня) и превзошел рекорд Уэйна Руни.

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Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже из-за линии ворот. Пока команда Уле Гуннара Сульшера лидер, но теперь ее ждут встречи с прямыми конкурентами.


ИВНПМО
1. Манчестер Юнайтед430112–49
2. ПСЖ42025–46
3. Лейпциг42024–76
4. Истанбул ББ41033–93

По краснодарскому сценарию

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа E, 24.11.2020, 20:55

Ренн1Челси2

Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок Хадсону-Одои, и оборона французского клуба превратилась в статистов.

Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.

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Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией палочки-выручалочки — сделал не проигрывающий уже десять матчей «Челси» участником плей-офф чуть быстрее «Севильи». А заодно француз помог «Краснодару» сохранить третью строчку. Через неделю решится: сыграют ли «быки» весной в Лиге Европы?


ИВНПМО
1. ЧЕЛСИ43109–110
2. СЕВИЛЬЯ43106–310
3. Краснодар40134–101
4. Ренн40132–71

Скорострельный Холанн

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 24.11.2020, 23:00

Боруссия Д3Брюгге0

Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе, из-за чего случился скандал и футболиста исключили из заявки на игру в Дортмунде. Если вспомнить, что именно этот форвард в предыдущем турнире стал головной болью «Реала», его отсутствие можно было бы назвать потерей. Однако Деннис не помог «Брюгге» и в первом матче, и вряд ли что-либо изменил бы в Дортмунде.

Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.

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Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну, а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.


ИВНПМО
1. Боруссия Д43019–39
2. Лацио42208–48
3. Брюгге41123–84
4. Зенит40133–81

Андрей Кузичев

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