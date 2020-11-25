Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих

«Барса» справилась без Месси

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа G, 24.11.2020, 23:00 Динамо К 0 Барселона 4

Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману наконец-то дать паузу Месси. Кроме аргентинца дома остался еще и де Йонг, и с учетом многочисленных травм состав сине-гранатовых в Киеве получился экспериментальным. А по среднему возрасту (24 года и 206 дней) — самым молодым в главном клубном турнире, начиная с 2011 года. Некоторые футболисты и вовсе впервые сыграли за основу.

В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в плей-офф.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VjxFZHfJ5qg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа G, 24.11.2020, 23:00 Ювентус 2 Ференцварош 1

У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.

В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в плей-офф «Старой синьоре» в ее нынешнем состоянии будет сложно.



И В Н П М О 1. БАРСЕЛОНА 4 4 0 0 13–2 12 2. ЮВЕНТУС 4 3 0 1 8–4 9 3. Динамо К 4 0 1 3 3–10 1 4. Ференцварош 4 0 1 3 5–13 1

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ca61b33018726040c762" data-vnd="ca61b33018726040c762" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ca61b33018726040c762" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» заставили защищаться

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа H, 24.11.2020, 23:00 ПСЖ 1 РБ Лейпциг 0

Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.

Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D7_Rii1sNeU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа H, 24.11.2020, 23:00 Манчестер Юнайтед 4 Истанбул Башакшехир 1

«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.

Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за хет-триком и, будучи штатным пенальтистом, уступил право на удар заработавшему 11-метровый Рэшфорду. Тот стал самым молодым в истории клуба футболистом с полутора десятками еврокубковых мячей (23 гола и 24 дня) и превзошел рекорд Уэйна Руни.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/giXCDa5OZ-8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже из-за линии ворот. Пока команда Уле Гуннара Сульшера лидер, но теперь ее ждут встречи с прямыми конкурентами.



И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 4 3 0 1 12–4 9 2. ПСЖ 4 2 0 2 5–4 6 3. Лейпциг 4 2 0 2 4–7 6 4. Истанбул ББ 4 1 0 3 3–9 3

По краснодарскому сценарию

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 24.11.2020, 20:55 Ренн 1 Челси 2

Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок Хадсону-Одои, и оборона французского клуба превратилась в статистов.

Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/75EMM38dEws" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией палочки-выручалочки — сделал не проигрывающий уже десять матчей «Челси» участником плей-офф чуть быстрее «Севильи». А заодно француз помог «Краснодару» сохранить третью строчку. Через неделю решится: сыграют ли «быки» весной в Лиге Европы?



И В Н П М О 1. ЧЕЛСИ 4 3 1 0 9–1 10 2. СЕВИЛЬЯ 4 3 1 0 6–3 10 3. Краснодар 4 0 1 3 4–10 1 4. Ренн 4 0 1 3 2–7 1

Скорострельный Холанн

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 24.11.2020, 23:00 Боруссия Д 3 Брюгге 0

Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе, из-за чего случился скандал и футболиста исключили из заявки на игру в Дортмунде. Если вспомнить, что именно этот форвард в предыдущем турнире стал головной болью «Реала», его отсутствие можно было бы назвать потерей. Однако Деннис не помог «Брюгге» и в первом матче, и вряд ли что-либо изменил бы в Дортмунде.

Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z_QnlksEJ9I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну, а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.



И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 3 0 1 9–3 9 2. Лацио 4 2 2 0 8–4 8 3. Брюгге 4 1 1 2 3–8 4 4. Зенит 4 0 1 3 3–8 1