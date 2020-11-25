Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих
Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов, после которых в
Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов, после которых в
Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману
В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в
Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.
У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.
В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. БАРСЕЛОНА
|4
|4
|0
|0
|13–2
|12
|2. ЮВЕНТУС
|4
|3
|0
|1
|8–4
|9
|3. Динамо К
|4
|0
|1
|3
|3–10
|1
|4. Ференцварош
|4
|0
|1
|3
|5–13
|1
Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.
Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.
«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.
Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за
Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|12–4
|9
|2. ПСЖ
|4
|2
|0
|2
|5–4
|6
|3. Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|4–7
|6
|4. Истанбул ББ
|4
|1
|0
|3
|3–9
|3
Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок
Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.
Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ЧЕЛСИ
|4
|3
|1
|0
|9–1
|10
|2. СЕВИЛЬЯ
|4
|3
|1
|0
|6–3
|10
|3. Краснодар
|4
|0
|1
|3
|4–10
|1
|4. Ренн
|4
|0
|1
|3
|2–7
|1
Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе,
Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.
Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну, а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|9–3
|9
|2. Лацио
|4
|2
|2
|0
|8–4
|8
|3. Брюгге
|4
|1
|1
|2
|3–8
|4
|4. Зенит
|4
|0
|1
|3
|3–8
|1
Андрей Кузичев