«Зениту» и «Краснодару» теперь остается Лига Европы. Все расклады в борьбе за 3-е место

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Две из трёх российских команд потеряли шансы на выход из группы Лиги чемпионов уже после 4-го тура группового этапа. «Краснодар» и «Зенит», потерпев поражения соответственно от «Севильи» и «Лацио», остались с одним-единственным очком. Таким образом, нашей единственной надеждой в ЛЧ остаётся «Локомотив», но если «железнодорожники» опередят «Атлетико», это будет настоящим чудом. Кстати, команда Марко Николича не потеряет шансы даже в случае поражения в Мадриде в среду. Просто отставание от «Атлетико» увеличится до пяти очков за два тура до финиша.

Группа E

И В Н П М О 1. Челси 4 3 1 0 9–1 10 2. Севилья 4 3 1 0 6–3 10 3. Краснодар 4 0 1 3 4–10 1 4. Ренн 4 0 1 3 2–7 1

«Краснодар» сразится за третье место в группе с «Ренном». По регламенту группового этапа, в случае равенства очков определяющим становится результат очных встреч команд. Сейчас команда Мурада Мусаева и французы имеют по одному очку, благодаря тому, что сыграли между собой 1:1 в Ренне. Многое, если не всё, решит следующая игра «Краснодара» с «Ренном» 2 декабря в России. Кто победит, тот получит путёвку в Лигу Европы. При ничьей могут быть разные варианты, но тогда всё решится в последнем туре. При равенстве очков ничья 0:0 устраивает «быков», а ничья 2:2 французов, так как дальше будут считать мячи, забитые в личных встречах на выезде. В случае ничьей 1:1 на первый план выйдет разница забитых и пропущенных голов во всех матчах турнира. Пока у «Ренна» минус пять, а у «Краснодара» минус шесть.

Группа F

И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 3 0 1 9–3 9 2. Лацио 4 2 2 0 8–4 8 3. Брюгге 4 1 1 2 3–8 4 4. Зенит 4 0 1 3 3–8 1

У «Зенита» более сложная ситуация, чем у «быков». Команда Сергея Семака отстаёт от «Брюгге» на три очка и имеет в пассиве домашнее поражение от бельгийцев со счётом 1:2. Это значит, что чемпионов России устроит только победа в следующем матче 2 декабря в Брюгге — в таком случае всё решится в заключительном туре.

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При равенстве очков победы 1:0 будет недостаточно, так как бельгийцы получат перевес по голам на выезде в личных встречах. А вот если выиграть со счётом 3:2, 4:3 и так далее, либо с разницей более одного мяча, преимущество будет уже на стороне «Зенита». Если петербуржцы переиграют «Брюгге» со счётом 2:1, то выйдут вперёд из-за лучшей разницы мячей на всём групповом этапе. Однако в 6-м туре нужно сыграть не хуже, чем конкурент. Возможно, дортмундская «Боруссия» привезёт в Петербург 8 декабря далёкий от оптимального состав, что упростит чемпионам России задачу.