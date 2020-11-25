«Зениту» и «Краснодару» теперь остается Лига Европы. Все расклады в борьбе за 3-е место

Группа E
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Челси
|4
|3
|1
|0
|9–1
|10
|2. Севилья
|4
|3
|1
|0
|6–3
|10
|3. Краснодар
|4
|0
|1
|3
|4–10
|1
|4. Ренн
|4
|0
|1
|3
|2–7
|1
Команде Мурада Мусаева проще остаться в еврокубках, чем чемпиону России.
Две из трёх российских команд потеряли шансы на выход из группы Лиги чемпионов уже после 4-го тура группового этапа. «Краснодар» и «Зенит», потерпев поражения соответственно от «Севильи» и «Лацио», остались с
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Челси
|4
|3
|1
|0
|9–1
|10
|2. Севилья
|4
|3
|1
|0
|6–3
|10
|3. Краснодар
|4
|0
|1
|3
|4–10
|1
|4. Ренн
|4
|0
|1
|3
|2–7
|1
«Краснодар» сразится за третье место в группе с «Ренном». По регламенту группового этапа, в случае равенства очков определяющим становится результат очных встреч команд. Сейчас команда Мурада Мусаева и французы имеют по одному очку, благодаря тому, что сыграли между собой 1:1 в Ренне. Многое, если не всё, решит следующая игра «Краснодара» с «Ренном» 2 декабря в России. Кто победит, тот получит путёвку в Лигу Европы. При ничьей могут быть разные варианты, но тогда всё решится в последнем туре. При равенстве очков ничья 0:0 устраивает «быков», а ничья 2:2 французов, так как дальше будут считать мячи, забитые в личных встречах на выезде. В случае ничьей 1:1 на первый план выйдет разница забитых и пропущенных голов во всех матчах турнира. Пока у «Ренна» минус пять, а у «Краснодара» минус шесть.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|9–3
|9
|2. Лацио
|4
|2
|2
|0
|8–4
|8
|3. Брюгге
|4
|1
|1
|2
|3–8
|4
|4. Зенит
|4
|0
|1
|3
|3–8
|1
У «Зенита» более сложная ситуация, чем у «быков». Команда Сергея Семака отстаёт от «Брюгге» на три очка и имеет в пассиве домашнее поражение от бельгийцев со счётом 1:2. Это значит, что чемпионов России устроит только победа в следующем матче 2 декабря в Брюгге — в таком случае всё решится в заключительном туре.
При равенстве очков победы 1:0 будет недостаточно, так как бельгийцы получат перевес по голам на выезде в личных встречах. А вот если выиграть со счётом 3:2, 4:3 и так далее, либо с разницей более одного мяча, преимущество будет уже на стороне «Зенита». Если петербуржцы переиграют «Брюгге» со счётом 2:1, то выйдут вперёд
Анатолий Романов