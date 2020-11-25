Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
20:55
Боруссия М
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Ланс
Нант
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Мидтьюлланн
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зениту» и «Краснодару» теперь остается Лига Европы. Все расклады в борьбе за 3-е место

Команде Мурада Мусаева проще остаться в еврокубках, чем чемпиону России.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Две из трёх российских команд потеряли шансы на выход из группы Лиги чемпионов уже после 4-го тура группового этапа. «Краснодар» и «Зенит», потерпев поражения соответственно от «Севильи» и «Лацио», остались с одним-единственным очком. Таким образом, нашей единственной надеждой в ЛЧ остаётся «Локомотив», но если «железнодорожники» опередят «Атлетико», это будет настоящим чудом. Кстати, команда Марко Николича не потеряет шансы даже в случае поражения в Мадриде в среду. Просто отставание от «Атлетико» увеличится до пяти очков за два тура до финиша.

Группа E


ИВНПМО
1. Челси43109–110
2. Севилья43106–310
3. Краснодар40134–101
4. Ренн40132–71

«Краснодар» сразится за третье место в группе с «Ренном». По регламенту группового этапа, в случае равенства очков определяющим становится результат очных встреч команд. Сейчас команда Мурада Мусаева и французы имеют по одному очку, благодаря тому, что сыграли между собой 1:1 в Ренне. Многое, если не всё, решит следующая игра «Краснодара» с «Ренном» 2 декабря в России. Кто победит, тот получит путёвку в Лигу Европы. При ничьей могут быть разные варианты, но тогда всё решится в последнем туре. При равенстве очков ничья 0:0 устраивает «быков», а ничья 2:2 французов, так как дальше будут считать мячи, забитые в личных встречах на выезде. В случае ничьей 1:1 на первый план выйдет разница забитых и пропущенных голов во всех матчах турнира. Пока у «Ренна» минус пять, а у «Краснодара» минус шесть.

Группа F


ИВНПМО
1. Боруссия Д43019–39
2. Лацио42208–48
3. Брюгге41123–84
4. Зенит40133–81
Читайте также
«Зенит» проиграл в Риме. Еврокошмар-2020 для России продолжается

У «Зенита» более сложная ситуация, чем у «быков». Команда Сергея Семака отстаёт от «Брюгге» на три очка и имеет в пассиве домашнее поражение от бельгийцев со счётом 1:2. Это значит, что чемпионов России устроит только победа в следующем матче 2 декабря в Брюгге — в таком случае всё решится в заключительном туре.

Во время загрузки произошла ошибка.

При равенстве очков победы 1:0 будет недостаточно, так как бельгийцы получат перевес по голам на выезде в личных встречах. А вот если выиграть со счётом 3:2, 4:3 и так далее, либо с разницей более одного мяча, преимущество будет уже на стороне «Зенита». Если петербуржцы переиграют «Брюгге» со счётом 2:1, то выйдут вперёд из-за лучшей разницы мячей на всём групповом этапе. Однако в 6-м туре нужно сыграть не хуже, чем конкурент. Возможно, дортмундская «Боруссия» привезёт в Петербург 8 декабря далёкий от оптимального состав, что упростит чемпионам России задачу.

Анатолий Романов

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Зенит» проиграл в Риме. Еврокошмар-2020 для России продолжается
COVID, санкции и допинг. Российский биатлон ждет тяжелый сезон
Роналду повторил рекорд Месси. Обзор матчей ЛЧ
В Москве случилась драка на дороге. Замешан известный боец ММА
Дзюба: Нужно менять менталитет. Мы зажатые, всего боимся
«Скоро увидимся»: Хабиб Нурмагомедов — президенту UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь