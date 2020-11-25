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15:16 (мск), источник: Sports.Ru

Холанд настаивает, что станет великим. Быстрее всех в истории ЛЧ забил 15 голов (и добавил 16-й)

Это за 12 матчей.

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Источник: AP 2020

В карьере Холанда особенное время (хотя когда было иначе?).

Утро субботы. Эрлинг получил приз Golden Boy-2020, опередив Санчо и Фати.

Вечер субботы. Положил четыре гола «Герте» (сыграли 5:2) и пошутил над Фавром: «После игры тренер спросил меня, сколько я забил. Он сказал: «Ты забил три?» Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня». Наколотил 23 мяча в первых 22 играх Бундеслиги и побил рекорд турнира, потеснив легенду «Гамбурга» Уве Зеелера.

Вторник. Оформил дубль «Брюгге» (итог 3:0), поймал ответную шутку от Фавра и перевоплотился в главного героя вечера.

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Впитывать эти цифры лучше сидя.

• Холанд забил 16 голов в 12 матчах ЛЧ и быстрее всех в истории добрался до отметки в 15. Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо потребовалось 19 матчей, Харри Кейну — 20. Криштиану забил 15 голов в 51 матче, Месси — в 29, Левандовски — в 25.

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• И да, никто не забивал больше 11 голов (столько было у Адриано) в первых 12 матчах ЛЧ. Чтобы еще отчетливее почувствовать масштаб: в 20 лет у Холанда больше голов в нашем-любимом-турнире, чем у легендарных Роналдо (14), Зидана (14), Миро Клозе (14) и, например, Денниса Бергкампа (7).

• Логично, что в этом розыгрыше норвежец лидирует в гонке бомбардиров. 6 мячей — позади Мората и Рэшфорд (5).

• Холанд забивает за «Боруссию» в семи матчах подряд — по 6 голов в Бундеслиге и ЛЧ. Получали «Лацио», «Шальке», «Зенит», «Бавария», «Герта и дважды «Брюгге».

• И совсем уж обжигающие цифры: Эрлинг провел за Дортмунд 31 матч и забил 33 гола. Всего у него 100 мячей в 122 играх клубной карьеры.

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После матча с «Гертой» Холанд восхитился 16-летним Юссуфе Мукоко:

— Думаю, что он сейчас самый большой талант мира. 16 лет и 1 день (в момент дебюта в Бундеслиге — прим. Sports.ru) — это просто потрясающе. У него впереди большая карьера.

— А кто тогда ты?

— Мне уже 20 лет, я старею. Что есть, то есть.

Что ж, такие старички нам очень даже симпатичны.

Боруссия Д
3:0
Первый тайм: 2:0
Брюгге
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