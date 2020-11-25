Холанд настаивает, что станет великим. Быстрее всех в истории ЛЧ забил 15 голов (и добавил 16-й)
Это за 12 матчей.
Это за 12 матчей.
В карьере Холанда особенное время (хотя когда было иначе?).
Утро субботы. Эрлинг получил приз Golden Boy-2020, опередив Санчо и Фати.
Вечер субботы. Положил четыре гола «Герте» (сыграли 5:2) и пошутил над Фавром: «После игры тренер спросил меня, сколько я забил. Он сказал: «Ты забил три?» Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня». Наколотил 23 мяча в первых 22 играх Бундеслиги и побил рекорд турнира, потеснив легенду «Гамбурга» Уве Зеелера.
Вторник. Оформил дубль «Брюгге» (итог 3:0), поймал ответную шутку от Фавра и перевоплотился в главного героя вечера.
Впитывать эти цифры лучше сидя.
• Холанд забил 16 голов в 12 матчах ЛЧ и быстрее всех в истории добрался до отметки в 15. Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо потребовалось 19 матчей, Харри Кейну — 20. Криштиану забил 15 голов в 51 матче, Месси — в 29, Левандовски — в 25.
• И да, никто не забивал больше 11 голов (столько было у Адриано) в первых 12 матчах ЛЧ. Чтобы еще отчетливее почувствовать масштаб: в 20 лет у Холанда больше голов в
• Логично, что в этом розыгрыше норвежец лидирует в гонке бомбардиров. 6 мячей — позади Мората и Рэшфорд (5).
• Холанд забивает за «Боруссию» в семи матчах подряд — по 6 голов в Бундеслиге и ЛЧ. Получали «Лацио», «Шальке», «Зенит», «Бавария», «Герта и дважды «Брюгге».
• И совсем уж обжигающие цифры: Эрлинг провел за Дортмунд 31 матч и забил 33 гола. Всего у него 100 мячей в 122 играх клубной карьеры.
После матча с «Гертой» Холанд восхитился 16-летним Юссуфе Мукоко:
— Думаю, что он сейчас самый большой талант мира. 16 лет и 1 день (в момент дебюта в Бундеслиге — прим. Sports.ru) — это просто потрясающе. У него впереди большая карьера.
— А кто тогда ты?
— Мне уже 20 лет, я старею. Что есть, то есть.
Что ж, такие старички нам очень даже симпатичны.