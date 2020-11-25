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10:50 (мск), источник: Sports.Ru

«Нам нужно менять менталитет. Мы зажатые, всего боимся». Монолог Дзюбы после вылета из Лиги чемпионов

Выступление лидера после максимально раннего вылета «Зенита» из ЛЧ.

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— Я не сторонник таких вещей, но прежде всего надо бы извиниться перед болельщиками, перед городом. Все-таки чемпион страны не имеет права так выступать.

Обидно: по игре чувствуется, что можно играть с «Лацио». Да, хорошая команда с хорошими исполнителями, любая контратака, даже полумомент — всегда опасно. Но наша проблема в менталитете.

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Пока мы не перестаем бояться, пока продолжим перекладывать ответственность — а каждый должен отвечать, пока не будем никого не бояться и не начнем всегда играть на победу, к сожалению, так и будем с опаской [играть].

Посмотрите на европейцев: они не боятся, раскованы, все четко у них получается. Хотя можно с ними играть, они такие же люди, как и мы. А пока у нас такой менталитет, так и будем зажиматься, чего-то бояться.

Пропускаем, потом отыгрываемся постепенно, вроде все получается — но, если можно играть с ними какой-то промежуток времени, почему не играть постоянно? Над этим всем нужно работать. Надеюсь, когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Нельзя так: каждый эпизод у них, каждый выход из-под прессинга — момент за моментом, постоянно опасность. Мы должны играть компактно, более агрессивно. Как только идем агрессивно все вместе, сразу что-то начинает получаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нельзя включаться в Лиге чемпионов через пять минут, через десять — нужно с первой секунды. Вступать в единоборства, контролировать мяч. Причем не только сзади.

Наш большой бич — первая мысль и первое движение всегда назад, не вперед. Всегда учили нас: первое движение — вперед, назад ты всегда [успеешь], а у нас все наоборот. Это все наши менталитет, психология, зажатость.

Теперь мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну. Иначе какой смысл, ради чего мы выигрываем первое место? Ради того, чтобы играть в Лиге чемпионов — в самом престижном турнире.

Так что нам всем уже нужно менять менталитет.

Лацио
3:1
Первый тайм: 2:1
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