Семак о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это не провал, это реалии

Нет, не считаю (провалом). Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

«На поверхности — изменение лимита, ситуация с большим числом травмированных игроков. В итоге у нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было», — отметил Семак.