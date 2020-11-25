Семак о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это не провал, это реалии

«Зенит» во вторник в Риме проиграл «Лацио» (1:3) и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нет, не считаю (провалом). Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.
Сергей Семакглавный тренер «Зенита»
Семак считает, что новый лимит и большое число травмированных негативно повлияли на качество игры команды в Лиге чемпионов.
«На поверхности — изменение лимита, ситуация с большим числом травмированных игроков. В итоге у нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было», — отметил Семак.