Орлов раскритиковал селекцию «Зенита» после поражения от «Лацио»

— Я не понимаю, почему футболисты «Зенита» перестали прогрессировать, — начал Орлов. — Что с Барриосом происходит? Когда он только к нам приехал, разве мог кому-то позволить пробить из центральной зоны? Нет! Раньше накрывал, а сейчас не успевает… И потом, все упирается в наш футбольный интеллект.

Команда Зенит

— Вам не кажется, что Ракицкий «закончился» как защитник уровня «Зенита»?

— Нет, так говорить нельзя. Не применяйте этот термин к футболисту. Это же обидно. Просто Ракицкому нужна небольшая пауза, чтобы чуть-чуть посидеть в запасе, осмотреться. Он как раз будет отбывать дисквалификацию в РПЛ. Зобнин же пропустил один матч в сборной, вернулся в «Спартак» и какой шикарный гол забил «Динамо»! Так и надо играть в нашем чемпионате. Троих прошел, пробил, не выключился из эпизода, когда Шунин среагировал. Молодец, не побоялся!

— Но кто заменит Ракицкого в центре обороны?

— Резонный вопрос. «Зенит» недоукомплектован! Ребята, что вообще происходит?! Как можно так вести селекционную работу?! Вчера вообще черт-те что было… Выбыл Караваев, и такие проблемы… Может быть, сейчас будут наконец сделаны выводы? Должна быть обойма из 18−20 футболистов. Иначе как играть в Лиге чемпионов?! Почему не был куплен центральный защитник помимо Ловрена?

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Что теперь делать «Зениту»? В Туле выйдет маленький Дуглас Сантос? Хм. Бедняга… Его замучили, ставят на три позиции. Зачем вы над ним издеваетесь? Почему он должен играть не на профильной позиции? Тогда платите ему три зарплаты! Где же логика? Почему команда подошла к еврокубкам не готовой? Есть же спортивный директор, селекционный отдел. Чем занимаются все эти люди? Результат налицо…

Я опять же задаю один и тот же вопрос: почему команда недоукомплектована? Почему состав не сбалансирован? Нужно все просчитывать! Знали, что уйдет Иванович, и купили только одного центрального защитника… Ну это вообще!