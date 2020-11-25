Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу не упал за последние годы

В текущем сезоне российские клубы в 14 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы не одержали ни одной победы. В четверг ЦСКА в матче Лиги Европы примет «Фейенорд». В Лиге чемпионов выступают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 26.11.2020, 20:55 ЦСКА - Фейеноорд -

«Российские клубы действительно не так хорошо выступают в еврокубках. Но я не сказал бы, что уровень чемпионата как-то упал, он остался на том же уровне. Единственное, что я могу сказать, сейчас многие российские клубы доверяют молодым игрокам. Когда я работал в “Зените”, у нас был хороший сплав сильных игроков и молодых», — отметил Адвокат.

Встреча первого круга между ЦСКА и «Фейенордом» завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:1. «У ЦСКА всегда была хорошая команда, хорошие тренеры. Команда показывает хороший футбол, это непростой соперник. Я немного был удивлен результатом первой игры», — сказал Адвокат.