Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу не упал за последние годы

В текущем сезоне российские клубы в 14 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы не одержали ни одной победы. В четверг ЦСКА в матче Лиги Европы примет «Фейенорд». В Лиге чемпионов выступают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
«Российские клубы действительно не так хорошо выступают в еврокубках. Но я не сказал бы, что уровень чемпионата как-то упал, он остался на том же уровне. Единственное, что я могу сказать, сейчас многие российские клубы доверяют молодым игрокам. Когда я работал в “Зените”, у нас был хороший сплав сильных игроков и молодых», — отметил Адвокат.
Встреча первого круга между ЦСКА и «Фейенордом» завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:1. «У ЦСКА всегда была хорошая команда, хорошие тренеры. Команда показывает хороший футбол, это непростой соперник. Я немного был удивлен результатом первой игры», — сказал Адвокат.
С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский «Зенит», с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где россияне выбыли из борьбы после группового этапа.