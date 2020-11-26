Смотреть в Роттердам: сохранит ли ЦСКА шансы на плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы у России остался всего один представитель. Но и ЦСКА в ближайшие недели может закончить поход за вторым по значимости континентальным футбольным клубным трофеем. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, армейцам надо в четверг вечером обыгрывать дома голландский «Фейеноорд» во главе с бывшим главным тренером «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом.

Клуб из Роттердама в предыдущей очной встрече победил ЦСКА на своём поле со счётом 3:1 и отправил соперника на последнее место в группе. Сейчас подопечные Виктора Гончаренко имеют два очка. У «Фейеноорда» и австрийского «Вольфсберга» по четыре балла. А с пятью очками лидирует «Динамо» (Загреб).

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката

— Думаю, для ЦСКА это один из последних шансов на выход из группы, — отметил «Известиям» бывший нападающий армейцев Дмитрий Кириченко. — Два очка после трёх туров и последнее место в группе — это очень тяжело. Если ЦСКА не выиграет ближайший матч, то попасть в плей-офф будет крайне сложно.

Эту Лигу Европы ЦСКА начал с двух ничьих — на выезде с «Вольфсбергом» (1:1) и дома с загребским «Динамо» (0:0). «Фейеноорд» также сыграл по нулям с хорватской командой, только это случилось на ее поле. А вот австрийскому коллективу подопечные Дика Адвоката неожиданно разгромно проиграли дома — 1:4.

Конечно, если армейцы не одержат победу над «Фейеноордом», им будет трудно подняться выше в таблице и выйти в весеннюю часть еврокубков. Надеюсь, команда подойдёт к матчу в хорошей форме. После игры сборных было время, чтобы привести себя в порядок и восстановиться. К тому же почти все травмированные футболисты уже выздоровели. Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха

ЦСКА в последнем матче чемпионата России сыграл вничью (1:1) с «Сочи», но сохранил первую строчку в турнирной таблице. После первого круга армейцы лидируют в национальном первенстве. Это даже дало повод для теорий, что подопечные Виктора Гончаренко не сильно горят выходить в весеннюю часть Лиги Европы, чтобы разгрузить себя от лишних матчей и спокойно довести дело до золота в России.

— Полагаю, мы преувеличиваем кажущуюся ненужность еврокубков, — подчеркнул Кириченко. — Просто наши команды там не могут выиграть по разным причинам. Кто-то слабо готов, у кого-то много травмированных, а кто-то выбрал неправильную тактику. Но объяснение тем, что команды хотят сосредоточиться на чемпионате России, это подгон фактов под заранее придуманный ответ. А когда наши ведущие клубы проигрывают внутри страны, они хотят сосредоточиться на еврокубках? Что же у них там не получается?

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 26.11.2020, 20:55 ЦСКА - Фейеноорд -

На днях невольным участником скандала оказался нападающий ЦСКА Федор Чалов. Лучший бомбардир чемпионата России — 2018/2019 был упомянут в нашумевшем интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, слова которого были восприняты как публичная критика ряда футболистов, включая и 22-летнего форварда. В ответ ЦСКА выпустил на официальном сайте жесткое заявление, раскритиковав наставника сборной.

— Думаю, Фёдор имеет достаточный опыт, чтобы абстрагироваться от этой шумихи, — резюмировал Хомуха. — Наверняка у него самого есть большая мотивация доказать, что он по-прежнему является серьёзным бомбардиром и основной ударной силой ЦСКА. Поэтому я оптимистичен в отношении Чалова.