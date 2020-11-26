«Аталанта» обыграла «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов. Миранчук вышел на замену

Голами отметились Йосип Иличич (60-я минута) и Робин Госенс (64). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте. В другом матче группы D нидерландский «Аякс» дома обыграл датский «Мидтьюлланн» (3:1).

Фоторепортаж Скончался Диего Марадона

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду. Матч с «Аталантой» из-за травм пропускали защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, полузащитники Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон.

«Ливерпуль» после четырех туров продолжает занимать первую строчку в группе, имея в своем активе 9 очков. «Аталанта» набрала 7 очков и идет на третьей строчке. «Аякс» набрал также 7 очков, «Мидтьюлланн» не имеет в активе баллов. Датчане первыми в турнире потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной.

В следующем туре «Аталанта» примет «Мидтьюлланн», «Ливерпуль» дома встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 1 декабря.