«Аталанта» победила на «Энфилде», Миранчук появился в концовке. Конте снова проиграл Зидану
Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых в
Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых в
В прошлом туре команда из Бергамо была унижена красными на своем поле (0:5) и пропустила на второе место «Аякс». Однако год назад подопечные Джан Пьеро Гасперини на экваторе вообще не имели набранных очков и также угодили под английский каток, попав под горячую руку «Манчестер Сити» (1:5). Все перевернулось после ответного матча с «горожанами» (1:1), и пусть тогда «Аталанта» играла на своем поле, та история напоминала, что безвыходных ситуаций не бывает.
Тем более что Юрген Клопп выставил в стартовом составе сразу трех тинейджеров — Джоунса, а также Неко и Риса Уильямсов. При этом несколько ключевых игроков остались в запасе, зато с первых минут появился Салах, перенесший во время визита в сборную коронавирус. У «Аталанты» же настоящих сюрпризов не было, и Гасперини, для которого это был 200-й матч во главе бергамасков, уже привычно не включил в число первых одиннадцати Алексея Миранчука.
Те же, кто вышел на поле, в первом тайме смотрелись ничуть не хуже «Ливерпуля». Англичане имели некоторое преимущество во владении мячом, но кроме опасной атаки Салаха на 44-й минуты ничем особо не запомнились. С точки зрения количества ударов — это худший первый тайм красных во всех турнирах за последние три года на «Энфилде». Зато у «Аталанты» опасно атаковали Гозенс и Гомес, а еще возмущение Гасперини вызвало падение Иличича в штрафной. Хотя словенец явно симулировал, рухнув, как подкошенный, после легкого контакта с соперником.
Однако на исходе часа игры все поменялось, а на лице наставника гостей засияла улыбка. Гасперини осчастливила классная комбинация, венцом которой стали подача Гомеса и удар выскочившего
Клоппу оставалось только развести руками, так как за время его работы с «Ливерпулем» ничего подобного в домашних играх Лиги чемпионов не случалось. В 2014-м, когда на «Энфилде» преимущество в два мяча получил «Реал», красных еще тренировал Брендан Роджерс. В эру Клоппа таких домашних поражений не случалось во всех турнирах, а это 137 игр!
Миранчук в стороне от исторического успеха не остался, выйдя на замену на 84-й минуте. Подвигов от него уже не требовалось, но и ошибаться было нельзя. В итоге активно включившийся в игру Алексей общей картины не испортил, а его команда не только существенно повысила шансы на выход в
В любом случае все для «Аталанты» решится в заключительном туре в Амстердаме. Опять же, проводя параллели с предыдущим розыгрышем, можно вспомнить, как бергамаски завершали групповой раунд гостевой игрой с прямым конкурентом и не оставили шансов «Шахтеру» (3:0). Пока же «Аякс» не упустил возможность добиться плановой победы над аутсайдером группы.
Перед игрой в Амстердаме звучала песня Life is life, и в это время аргентинец Тальяфико в память о Диего Марадоне разминался в стиле своего великого соотечественника. Если бы капитан еще и забил, получилось бы совсем красиво, однако в первом тайме голкипер датчан справился и с его ударом, и с другими моментами у своих ворот. Чтобы поставить Хансена в тупик, требовалось
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|8–2
|9
|2. Аякс
|4
|2
|1
|1
|7–5
|7
|3. Аталанта
|4
|2
|1
|1
|8–7
|7
|4. Мидтъюллан
|4
|0
|0
|4
|2–11
|0
Команда Зинедина Зидана может играть неудачно и даже проваливаться, но в критических ситуациях «Реал» включается на полную мощь. То есть делает то, что не удается «Интеру» Антонио Конте, который с незавидной регулярностью проваливается в самых важных матчах. Вот и здесь мадридцы быстро повели в счете, причем пенальти заработал неожиданно подключившийся в атаку защитник Начо. Благодаря этому Азар
Дальше — больше. Видаль в штрафной пытался пробить и оказался на газоне, попав по ноге Варана. Пенальти назначен не был, и это настолько возмутило чилийца, что он в течение семи секунд (!) получил две желтые карточки. В Лиге чемпионов Артуро удаляли в составе трех разных команд — «Баварии», «Барселоны» и «Интера». Это, впрочем, не рекорд, так как Видаль лишь сравнялся с Ибрагимовичем и Виейра.
В большинстве испанцы сыграли очень прагматично. Погасили активность соперника, и когда тот стал раскрываться и терять бдительность, удвоили счет после гола вышедшего на замену Родригу. Это была 32-я секунда пребывания бразильца на поле! Интересно, что скажут критики Зидана после того, как «Реал» впервые в своей истории с шестнадцатой попытки после пяти ничьих и десяти поражений победил на «Сан-Сиро» и сделал весомую заявку на выход из сложной группы?
После унижения в Киеве (0:6) «горняки» без шансов на успех проиграли и в Менхенгладбахе. Когда Штиндль реализовал заработанный Тюрамом пенальти, голкипер «Шахтера» Пятов пропустил в 26-м подряд матче Лиги чемпионов. Это вторая по продолжительности вратарская серии после памятного цикла из 43 встреч Акинфеева. Самым же запоминающимся событием игры стал эффектный удар через себя в исполнении Эмболо.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|14–4
|8
|2. Реал
|4
|2
|1
|1
|9–7
|7
|3. Шахтер
|4
|1
|1
|2
|3–12
|4
|4. Интер
|4
|0
|2
|2
|4–7
|2
Пока «Локомотив» сдерживал напор «Атлетико», главный конкурент железнодорожников при достойной в целом игре не дотянул до перерыва. Мюллер пробил, Левандовски успел на добивание, и так в
После этого мюнхенцы довели дело до уверенной победы, забив даже в меньшинстве, хотя Нойеру пришлось исполнить несколько невероятных сэйвов. И пусть голкипера все же пробили, принципиально это ничего не меняло. Мануэль превзошел рекорд Криштиану Роналду и травмированного сейчас одноклубника Киммиха, став первым футболистом, кто выиграл в Лиге чемпионов 15 раз подряд.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|4
|4
|0
|0
|15–4
|12
|2. Атлетико
|4
|1
|2
|1
|4–7
|5
|3. Локомотив
|4
|0
|3
|1
|4–5
|3
|4. Зальцбург
|4
|0
|1
|3
|7–14
|1
Команда Хосепа Гвардьолы, который выводил своих подопечных из группы во всех 12 лигочемпионских кампаниях, несколько буднично оформила пропуск в
Андре
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Сити
|4
|4
|0
|0
|10–1
|12
|2. Порту
|4
|3
|0
|1
|8–3
|9
|3. Олимпиакос
|4
|1
|0
|3
|1–6
|3
|4. Марсель
|4
|0
|0
|4
|0–9
|0
Андрей Кузичев