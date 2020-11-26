Мы вообще не верили в «Локо», а это наш лучший клуб в ЛЧ: снова выстоял с «Атлетико» и побьется за выход в плей-офф
Леонид Волотко — о том, как Николич рушит теории Черчесова, Карпина и Семака.
Леонид Волотко — о том, как Николич рушит теории Черчесова, Карпина и Семака.
«Зенит» продержался с «Лацио» три минуты. «Краснодар» пропустил от «Севильи» на четвертой. «Локомотив» с трудом вырвал ничью с «Атлетико» в Черкизово, и судя по первым минутам в Мадриде все шло к третьему поражению российских клубов в Лиге чемпионов: банда Симеоне пару дней назад грохнула на «Метрополитано» «Барселону», а «Локо» моментально вжала в штрафную и не выпускала за центр.
До перерыва было избиение: команда Николича не нанесла ни одного удара, отдала на 130 точных передач меньше и позволила «Атлетико» выстрелить по рамке Гильерме 11 раз — восемь из них из пределов штрафной.
К финальному свистку «Локо» все же насобирал четыре удара (правда, в створ — только один), а в концовке вообще чуть не наказал «Атлетико» за привоз у своей штрафной. Но главное впечатление — то, как команда держит удар, терпит и выравнивает игру, в которой перестал прощупываться даже минимальный пульс. С этим
Теории про дикий фарт тоже не работают: «Локо» смело несся в атаку и против «Баварии», и против «Зальцбурга». С «Атлетико» вел себя скромнее, но за 180 минут пропустил однажды — с «привозящим» Мурило, «старым» Чорлукой и «нефутболистом» Райковичем в центре обороны. И, конечно, Гильерме, которого тренер сборной теперь меняет в перерыве.
Кстати, в отличие от Черчесова Николич
Теории Карпина и Семака
Одна проблема: «Локомотиву» в самой тяжелой группе не мешают ни деградировавший чемпионат России, ни лимит, ни травмы, ни обойма, ни неподготовленная молодежь и все остальное. График — такой же убийственный, как и у всех. Но команда выходит и сражается с «Зальцбургом», огрызается с «Баварией» и дважды забирает очки у «Атлетико».
И пока «Ростов» не попадает в Лигу Европы
Первое уже точно у «Баварии», которая будет доигрывать группу вполсилы — и это шанс не только для «Атлетико», но и для «Локо» (выезд в Мюнхен — в последнем туре). Хотя гораздо важнее выложиться с «Зальцбургом»: победа в Черкизово гарантирует Николичу минимум Лигу Европы (а при удачной игре «Баварии» увеличит шансы даже на
Как бы странно это ни звучало применительно о клубе из России — судя по форме «Локо» в Лиге чемпионов, проблем возникнуть не должно.
Если, конечно, уровень РПЛ к игре с «Зальцбургом» не упадет еще сильнее. Этим ведь так удобно объяснять провалы, в которых на самом деле виноват ты сам; но точно не чемпионат.
Леонид Волотко