Мы вообще не верили в «Локо», а это наш лучший клуб в ЛЧ: снова выстоял с «Атлетико» и побьется за выход в плей-офф

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«Зенит» продержался с «Лацио» три минуты. «Краснодар» пропустил от «Севильи» на четвертой. «Локомотив» с трудом вырвал ничью с «Атлетико» в Черкизово, и судя по первым минутам в Мадриде все шло к третьему поражению российских клубов в Лиге чемпионов: банда Симеоне пару дней назад грохнула на «Метрополитано» «Барселону», а «Локо» моментально вжала в штрафную и не выпускала за центр.

До перерыва было избиение: команда Николича не нанесла ни одного удара, отдала на 130 точных передач меньше и позволила «Атлетико» выстрелить по рамке Гильерме 11 раз — восемь из них из пределов штрафной.

К финальному свистку «Локо» все же насобирал четыре удара (правда, в створ — только один), а в концовке вообще чуть не наказал «Атлетико» за привоз у своей штрафной. Но главное впечатление — то, как команда держит удар, терпит и выравнивает игру, в которой перестал прощупываться даже минимальный пульс. С этим по-прежнему огромные проблемы в чемпионате России, но в Лиге чемпионов «Локомотив» выглядит очень убедительно: Николич не боится говорить, как хорошо команда готова к «Атлетико» и «Баварии» — и еще ни разу обещания не разошлись с тем, что мы увидели на поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2uPtvyVcBuk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теории про дикий фарт тоже не работают: «Локо» смело несся в атаку и против «Баварии», и против «Зальцбурга». С «Атлетико» вел себя скромнее, но за 180 минут пропустил однажды — с «привозящим» Мурило, «старым» Чорлукой и «нефутболистом» Райковичем в центре обороны. И, конечно, Гильерме, которого тренер сборной теперь меняет в перерыве.

Кстати, в отличие от Черчесова Николич почему-то не жалуется на проблемы с составом. Хотя это ему, а не Черчесову, некем играть: сломался Баринов, продали Алексея Миранчука; Рыбус — вообще единственный левый защитник в команде, а из-за повреждения Магкеева в паре с Крыховяком выходит молодой Куликов. Но пока тренер сборной пьет чай на диване, все они на равных играют с грандами, которые вряд ли слабее полурезевной Сербии, выкошенной ковидом.

Теории Карпина и Семака из-за «Локомотива» тоже больше неактуальны. Коуч «Ростова» объяснял вылет от скромного «Маккаби» уровнем Премьер-лиги. Семак после «Лацио» тоже говорил, что это — не провал, а просто реалии: к хроническим травмам и проблемам с составом добавился новый лимит и глубина состава.

Одна проблема: «Локомотиву» в самой тяжелой группе не мешают ни деградировавший чемпионат России, ни лимит, ни травмы, ни обойма, ни неподготовленная молодежь и все остальное. График — такой же убийственный, как и у всех. Но команда выходит и сражается с «Зальцбургом», огрызается с «Баварией» и дважды забирает очки у «Атлетико».

И пока «Ростов» не попадает в Лигу Европы из-за слабого чемпионата, а «Зенит» с Малкомом и Венделом за 60 миллионов вряд ли обгонит даже «Брюгге», «Локомотив» за два тура до финиша не только фаворит в борьбе за третье место, но и побьется за второе.

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Первое уже точно у «Баварии», которая будет доигрывать группу вполсилы — и это шанс не только для «Атлетико», но и для «Локо» (выезд в Мюнхен — в последнем туре). Хотя гораздо важнее выложиться с «Зальцбургом»: победа в Черкизово гарантирует Николичу минимум Лигу Европы (а при удачной игре «Баварии» увеличит шансы даже на плей-офф ЛЧ). Но будет достаточно и ничьей (при условии, что в последнем туре «Ред Булл» не грохнет «Атлетико).

Как бы странно это ни звучало применительно о клубе из России — судя по форме «Локо» в Лиге чемпионов, проблем возникнуть не должно.

Если, конечно, уровень РПЛ к игре с «Зальцбургом» не упадет еще сильнее. Этим ведь так удобно объяснять провалы, в которых на самом деле виноват ты сам; но точно не чемпионат.