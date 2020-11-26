ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Фейенордом» в домашнем матче Лиги Европы

На 48-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий гостей Николай Йоргенсен. Перед стартовом свистком была объявлена минута молчания в память о скончавшемся в среду аргентинце Диего Марадоне. У ЦСКА встречу пропускали Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Виктор Васин и Вадим Карпов, чьи тесты на коронавирус ранее показали сомнительный результат.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 26.11.2020, 20:55 Вольфсбергер 0 Динамо З 3

В параллельном матче группы K хорватское «Динамо» из Загреба в гостях разгромило австрийский «Вольфсберг» со счетом 3:0. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы, набрав три очка после четырех матчей. Лидирует загребское «Динамо» (8), далее идут «Фейенорд» (5) и «Вольфсберг» (4).

Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Ранее на этой неделе свои матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов провели петербургский «Зенит», уступивший на выезде итальянскому «Лацио» (1:3), «Краснодар», проигравший дома испанской «Севилье» (1:2), и московский «Локомотив», добывший гостевую ничью в матче с испанским «Атлетико» (0:0). «Краснодар» и «Зенит» потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.