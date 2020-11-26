«Арсенал», «Лестер» и «Хоффенхайм» стали первыми участниками 1/16 финала Лиги Европы
ТАСС, 26 ноября. Английские футбольные клубы «Лестер» и «Арсенал», а также германский «Хоффенхайм» первыми обеспечили себе участие в
ТАСС, 26 ноября. Английские футбольные клубы «Лестер» и «Арсенал», а также германский «Хоффенхайм» первыми обеспечили себе участие в
«Лестер» выступает в группе G. В матче четвертого тура команда в гостях сыграла вничью с португальской «Брагой» со счетом 3:3, причем соперники обменялись голами в добавленное ко второму тайму время. В другом матче группы украинская «Заря» на выезде разгромила греческий АЕК — 3:0. В турнирной таблице за два тура до конца группового этапа лидирует «Лестер», набравший 10 очков, «Брага» идет второй (7), АЕК — третьим, «Заря» — четвертой (по 3).
«Арсенал» в выездном матче в группе B разгромил норвежский «Мольде» со счетом 3:0. В турнирной таблице «Арсенал», набравший 12 очков, занимает первое место. В активе «Мольде» 6 очков, у австрийского «Рапида» 3 очка, ирландский «Дандолк» очков не имеет. В матче «Дандолк» — «Рапид» идет первый тайм. «Мольде» и «Рапид» не могут набрать по 12 очков, так как провели только одну очную встречу.
«Хоффенхайм» в четверг в гостях одержал победу над чешским «Слованом» — 2:0, в другом матче группы L сербская «Црвена Звезда» с тем же счетом переиграла бельгийский «Гент». В турнирной таблице первое место занимает «Хоффенхайм» (12), второе — «Црвена Звезда» (9), третье — «Слован» (3), четвертое — «Гент» (0).
Матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 3 декабря.