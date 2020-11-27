Победа в память о Марадоне, разгром команды Карреры, чудо-гол «Тоттенхэма». Главное в Лиге Европы

Загребская стена

Группа К

«Вольфсбергер» — «Динамо» З — 0:3 (Маер, 60. Петкович, 75. Иванушец, 90+1).

Если у замыкающего таблицу ЦСКА проблемы с забитыми мячами, то у загребского «Динамо» полный порядок с обороной. Хорваты уже четыре тура держат ворота на замке и возглавляют таблицу. С одной стороны, они ушли в отрыв. Но этот результат, скорее, на руку российскому клубу, для которого определяющим станет встреча с «Вольфсбергером».

ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0.



И В Н П М О 1. Динамо З 4 2 2 0 4–0 8 2. Фейеноорд 4 1 2 1 4–5 5 3. Вольфсбергер 4 1 1 2 5–6 4 4. ЦСКА 4 0 3 1 2–4 3

Слезы Неаполя

Группа F

«Наполи» — «Риека» — 2:0 (Политано, 41. Лосано, 75).

АЗ — «Реал-Сосьедад — 0:0.

За сутки неаполитанский стадион «Сан-Паоло» превратился в мемориал Диего Марадоны. Поминальные свечи, баннеры, флаги, цветы… Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что неаполитанскую арену переименуют в честь великого аргентинца. Его портрет вывели на табло арены. Рядом год рождения и через тире знак бесконечности.

Задолго до игры, которая проходила при пустых трибунах, территория вокруг «Сан-Паоло» была заполнена тысячами болельщиков, а огни файеров в память о Марадоне напоминали кратер Везувия.

Прибыв на стадион, свой памятный букет возложили и представители команды. Лоренцо Инсинье и легендарный завхоз «Наполи» Томмазо Стараче. Человек, который начал работать в клубе в 1977 году и в золотую для клуба пору помогал Марадоне с бутсами. Он был рядом с Диего даже в сборной Аргентины во время проходившего в Италии ЧМ-1990.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIELM2BC9zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIELM2BC9zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIELM2BC9zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре поля неаполитанцы выстроились в одинаковых футболках с 10-м номером на спине и фамилией Марадоны. В такую же облачился и главный тренер Дженнаро Гаттузо.

И, естественно, никакого результата, кроме победного, в этот вечер для «Наполи» не существовало. Несмотря на рекордные для этого турнира 23 удара, по счету все получилось скромно, но результат достигнут, и после ничьей главных конкурентов команда возглавила таблицу.

Каррера и Петреску стали дальше от плей-офф

Группа G

АЕК — «Заря» — 0:3 (Громов, 61. Кабаев, 75. Юрченко, 86, с пенальти).

«Брага» — «Лестер» — 3:3 (Аль-Мусрати, 4. Паулинью, 24. Франсержиу, 90 — Барнс, 10. Томас, 78. Варди, 90+5).

Массимо Каррера закрыл больничный и вернулся к работе, однако его команда столкнулась с серьезными проблемами в игре с аутсайдером группы. Хотя после выездной победы (4:1) этого никто не ждал. Тем не менее, первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второго украинский легионер АЕК Шахов в верховом единоборстве попал сопернику локтем в лицо и получил вторую желтую карточку. И это было только начало, потому что затем в простейшей ситуации голкипер хозяев не смог зафиксировать мяч, и первым к нему успел Громов. Итог — унизительное домашнее поражение.

«Ничего не могу сказать своим игрокам, — цитирует Карреру Footboom. — Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете».

Теперь для выхода из группы греческие «двуглавые орлы» должны совершить чудо — обыграть двух фаворитов. За сохранение шансов грекам стоит поблагодарить «Лестер», который пропустил от «Браги» на 90-й минуте, однако спас игру благодаря голу Варди за мгновения до финального свистка. Для Джейми это 150-й гол на профессиональном уровне, который еще и вывел «лис» в плей-офф. Отметим и снайпера «Браги» Паулинью, он с 12 мячами стал лучшим еврокубковым бомбардиром португальского клуба.

Группа А

ЧФР — «Рома» — 0:2 (Дебелюх, 49 в свои ворота. Верету, 67, с пенальти).

ЦСКА Сф — «Янг Бойз» — 0:1 (Нсаме, 34).

Тают шансы и у команды другого экс-тренера РПЛ Дана Петреску. Впрочем, после двух поражений от «Ромы» ЧФР отстает от «Янг Бойз» на три очка и еще встретится с чемпионами Швейцарии. В свою очередь римляне в третий раз подряд сыграли на ноль и заранее получили пропуск в плей-офф.

Группа J

«Тоттенхэм» — «Лудогорец» — 4:0 (Карлос Винисиус, 16, 34. Уинкс, 63. Лукас Моура, 73).

ЛАСК — «Антверпен» — 0:2 (Рафаэлов, 52. Геркенс, 73).

Один Бэйл к 20-й минуте атаковал ворота чемпионов Болгарии пять раз, а к финальному свистку «шпоры» перестреляли гостей со счетом 24:0! Забил, впрочем, не валлиец, а открывший счет голам в составе «Тоттенхэма» Карлос Винисиус. И это был исторический момент, так как команда продлила свою результативную серию в Лиге Европы до 25 матчей, повторив рекорд «Вильярреала» и «Севильи».

За красоту же у лондонцев в четверг отвечал Уинкс, от бровки запустивший мяч за шиворот вратарю. Конечно, это был не гол с центра поля, что случалось в предыдущих турах, но смотрелось все очень эффектно. По дальности это третье взятие ворот в истории турнира. Наконец, установивший окончательный счет Лукас Моура довел счет результативных атак «Тоттенхэма» под началом Моуринью до 100. Особенный, кстати, заглянул в будущее, выпустив на замену нападающего Скарлетта, который стал самым юным в истории клуба участником еврокубков в 16 лет и 247 дней.

Триллер в Глазго

Группа D

«Рейнджерс» — «Бенфика» — 2:2 (Арфилд, 7. Руф, 69 — Таверньер, 78, в свои ворота. Пиззи, 81).

«Стандард» — «Лех» — 2:1 (Тапсоба, 63. Лайфис, 90+4 — Исхак, 60).

После банкротства «Рейнджерс» прошел очищение низшими дивизионами, а человеком, который снова делает легендарный клуб великим, стал Стивен Джеррард. С его первых матчей в Шотландии стало ясно, что знаменитый полузащитник обещает вырасти в незаурядного тренера, и нынешний сезон пока что лучший для Стиви Джи в новом качестве. Его команда до сих пор не потерпела ни одного поражения, но все же матчи с «Бенфикой» показали, что «джерс» еще есть куда расти. После классного дальнего удара Руфа хозяева, видимо, слишком поверили в свои силы и, как и в Лиссабоне (3:3), упустили преимущество в два мяча.

Группа В

«Мольде» — «Арсенал» — 0:3 (Пепе, 50. Нельсон, 55. Балогун, 83).

«Дандолк» — «Рапид» В — 1:3 (Шилдс, 63, с пенальти — Кнасмюльнер, 11. Кара, 37, 58).

Группа С

«Ницца» — «Славия» Пр — 1:3 (Гоури, 60 — Лингр, 14. Олайинка, 64. Сима, 75).

«Байер» — «Хапоэль» Б-Ш — 4:1 (Шик, 29. Бэйли, 48. Демирбай, 76. Аларио, 80 — Швиро, 58).

Группа Е

«Гранада» — «Омония» — 2:1 (Суарес, 8. Соро, 73 — Асанте, 60).

ПСВ — ПАОК — 3:2 (Гакпо, 20. Мадуэке, 51. Мален, 53 — Варела, 4. Тзолис, 13).

Группа Н

«Лилль» — «Милан» — 1:1 (Бамба, 60 — Саму Кастильехо, 46).

«Спарта» П — «Селтик» — 4:1 (Ганцко, 26. Юлиш, 38, 80. Плавшич, 90+4 — Эдуар, 15).

Группа I

«Маккаби» Т-А — «Вильярреал» — 1:1 (Пешич, 47 — Алекс Баэна, 45).

«Карабах» — «Сивасспор» — 2:3 (Зубир, 8. Матич, 51 — Коне, 40, с пенальти, 79. Кайоде, 58).

Группа L

«Гент» — «Црвена Звезда» — 0:2 (Петрович, 1. Милунович, 58).

«Слован» Л — «Хоффенхайм» — 0:2 (Баумгартнер, 77. Крамарич, 89, с пенальти).

Цифры дня

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2 подряд гостевых еврокубковых матча без пропущенных мячей «Фейеноорд» провел впервые с Кубка УЕФА-1996/97.

2-й раз ПСВ выиграл еврокубковый матч, отыграв отставание в два мяча. Предыдущий подвиг удался голландцам в 1963 году.

4 тура подряд забивает в Лиге Европы нападающий «Сивасспора» Кайоде.

5 мячей в двух матчах с «Селтиком» забил нападающий «Спарты» Юлиш.

7 гостевых матчей с забитыми мячами составляет лучшая с 2009 года еврокубковая серия «Милана».

13 матчей потребовалось АЗ, чтобы сыграть на ноль еврокубковый матч с испанской командой. При этом «Реал Сосьедад» лишь раз смог пробить в створ ворот.

37 секунд провел на поле перед своим первым голом за «Арсенал» 19-летний Балоган.

1687 дней разделили два гола полузащитника «Милана» Саму Кастильехо в Лиге Европы. Предыдущий испанец забил еще в составе «Вильярреала».