Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Еврокубки
26.11
ЧФР
Рома
02
Футбол. Еврокубки
26.11
Дандолк
Рапид В
13
Футбол. Еврокубки
26.11
Байер
Хапоэль Беэр-Шева
41
Футбол. Еврокубки
26.11
Ницца
Славия Пр
13
Футбол. Еврокубки
26.11
Стандард Л
Лех
21
Футбол. Еврокубки
26.11
Рейнджерс
Бенфика
22
Футбол. Еврокубки
26.11
ПСВ
ПАОК
32
Футбол. Еврокубки
26.11
Гранада
Омония
21
Футбол. Еврокубки
26.11
Наполи
Риека
20
Футбол. Еврокубки
26.11
АЗ
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
26.11
Тоттенхэм Хотспур
Лудогорец
40
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победа в память о Марадоне, разгром команды Карреры, чудо-гол «Тоттенхэма». Главное в Лиге Европы

Главные события 4-го тура Лиги Европы, по итогам которого обладателями первых путевок в плей-офф стали «Арсенал», «Лестер», «Хоффенхайм» и «Рома».

Наверх
Источник: AFP 2020

Загребская стена

Группа К
«Вольфсбергер» — «Динамо» З — 0:3 (Маер, 60. Петкович, 75. Иванушец, 90+1).

Если у замыкающего таблицу ЦСКА проблемы с забитыми мячами, то у загребского «Динамо» полный порядок с обороной. Хорваты уже четыре тура держат ворота на замке и возглавляют таблицу. С одной стороны, они ушли в отрыв. Но этот результат, скорее, на руку российскому клубу, для которого определяющим станет встреча с «Вольфсбергером».

ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0.


ИВНПМО
1. Динамо З42204–08
2. Фейеноорд41214–55
3. Вольфсбергер41125–64
4. ЦСКА40312–43

Слезы Неаполя

Группа F
«Наполи» — «Риека» — 2:0 (Политано, 41. Лосано, 75).
АЗ — «Реал-Сосьедад — 0:0.

За сутки неаполитанский стадион «Сан-Паоло» превратился в мемориал Диего Марадоны. Поминальные свечи, баннеры, флаги, цветы… Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что неаполитанскую арену переименуют в честь великого аргентинца. Его портрет вывели на табло арены. Рядом год рождения и через тире знак бесконечности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задолго до игры, которая проходила при пустых трибунах, территория вокруг «Сан-Паоло» была заполнена тысячами болельщиков, а огни файеров в память о Марадоне напоминали кратер Везувия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прибыв на стадион, свой памятный букет возложили и представители команды. Лоренцо Инсинье и легендарный завхоз «Наполи» Томмазо Стараче. Человек, который начал работать в клубе в 1977 году и в золотую для клуба пору помогал Марадоне с бутсами. Он был рядом с Диего даже в сборной Аргентины во время проходившего в Италии ЧМ-1990.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центре поля неаполитанцы выстроились в одинаковых футболках с 10-м номером на спине и фамилией Марадоны. В такую же облачился и главный тренер Дженнаро Гаттузо.

Во время загрузки произошла ошибка.

И, естественно, никакого результата, кроме победного, в этот вечер для «Наполи» не существовало. Несмотря на рекордные для этого турнира 23 удара, по счету все получилось скромно, но результат достигнут, и после ничьей главных конкурентов команда возглавила таблицу.

Каррера и Петреску стали дальше от плей-офф

Группа G
АЕК — «Заря» — 0:3 (Громов, 61. Кабаев, 75. Юрченко, 86, с пенальти).
«Брага» — «Лестер» — 3:3 (Аль-Мусрати, 4. Паулинью, 24. Франсержиу, 90 — Барнс, 10. Томас, 78. Варди, 90+5).

Массимо Каррера закрыл больничный и вернулся к работе, однако его команда столкнулась с серьезными проблемами в игре с аутсайдером группы. Хотя после выездной победы (4:1) этого никто не ждал. Тем не менее, первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второго украинский легионер АЕК Шахов в верховом единоборстве попал сопернику локтем в лицо и получил вторую желтую карточку. И это было только начало, потому что затем в простейшей ситуации голкипер хозяев не смог зафиксировать мяч, и первым к нему успел Громов. Итог — унизительное домашнее поражение.

«Ничего не могу сказать своим игрокам, — цитирует Карреру Footboom. — Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете».

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь для выхода из группы греческие «двуглавые орлы» должны совершить чудо — обыграть двух фаворитов. За сохранение шансов грекам стоит поблагодарить «Лестер», который пропустил от «Браги» на 90-й минуте, однако спас игру благодаря голу Варди за мгновения до финального свистка. Для Джейми это 150-й гол на профессиональном уровне, который еще и вывел «лис» в плей-офф. Отметим и снайпера «Браги» Паулинью, он с 12 мячами стал лучшим еврокубковым бомбардиром португальского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа А
ЧФР — «Рома» — 0:2 (Дебелюх, 49 в свои ворота. Верету, 67, с пенальти).
ЦСКА Сф — «Янг Бойз» — 0:1 (Нсаме, 34).

Тают шансы и у команды другого экс-тренера РПЛ Дана Петреску. Впрочем, после двух поражений от «Ромы» ЧФР отстает от «Янг Бойз» на три очка и еще встретится с чемпионами Швейцарии. В свою очередь римляне в третий раз подряд сыграли на ноль и заранее получили пропуск в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа J
«Тоттенхэм» — «Лудогорец» — 4:0 (Карлос Винисиус, 16, 34. Уинкс, 63. Лукас Моура, 73).
ЛАСК — «Антверпен» — 0:2 (Рафаэлов, 52. Геркенс, 73).

Один Бэйл к 20-й минуте атаковал ворота чемпионов Болгарии пять раз, а к финальному свистку «шпоры» перестреляли гостей со счетом 24:0! Забил, впрочем, не валлиец, а открывший счет голам в составе «Тоттенхэма» Карлос Винисиус. И это был исторический момент, так как команда продлила свою результативную серию в Лиге Европы до 25 матчей, повторив рекорд «Вильярреала» и «Севильи».

Во время загрузки произошла ошибка.

За красоту же у лондонцев в четверг отвечал Уинкс, от бровки запустивший мяч за шиворот вратарю. Конечно, это был не гол с центра поля, что случалось в предыдущих турах, но смотрелось все очень эффектно. По дальности это третье взятие ворот в истории турнира. Наконец, установивший окончательный счет Лукас Моура довел счет результативных атак «Тоттенхэма» под началом Моуринью до 100. Особенный, кстати, заглянул в будущее, выпустив на замену нападающего Скарлетта, который стал самым юным в истории клуба участником еврокубков в 16 лет и 247 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Триллер в Глазго

Группа D
«Рейнджерс» — «Бенфика» — 2:2 (Арфилд, 7. Руф, 69 — Таверньер, 78, в свои ворота. Пиззи, 81).
«Стандард» — «Лех» — 2:1 (Тапсоба, 63. Лайфис, 90+4 — Исхак, 60).

После банкротства «Рейнджерс» прошел очищение низшими дивизионами, а человеком, который снова делает легендарный клуб великим, стал Стивен Джеррард. С его первых матчей в Шотландии стало ясно, что знаменитый полузащитник обещает вырасти в незаурядного тренера, и нынешний сезон пока что лучший для Стиви Джи в новом качестве. Его команда до сих пор не потерпела ни одного поражения, но все же матчи с «Бенфикой» показали, что «джерс» еще есть куда расти. После классного дальнего удара Руфа хозяева, видимо, слишком поверили в свои силы и, как и в Лиссабоне (3:3), упустили преимущество в два мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа В
«Мольде» — «Арсенал» — 0:3 (Пепе, 50. Нельсон, 55. Балогун, 83).
«Дандолк» — «Рапид» В — 1:3 (Шилдс, 63, с пенальти — Кнасмюльнер, 11. Кара, 37, 58).

Группа С
«Ницца» — «Славия» Пр — 1:3 (Гоури, 60 — Лингр, 14. Олайинка, 64. Сима, 75).
«Байер» — «Хапоэль» Б-Ш — 4:1 (Шик, 29. Бэйли, 48. Демирбай, 76. Аларио, 80 — Швиро, 58).

Группа Е
«Гранада» — «Омония» — 2:1 (Суарес, 8. Соро, 73 — Асанте, 60).
ПСВ — ПАОК — 3:2 (Гакпо, 20. Мадуэке, 51. Мален, 53 — Варела, 4. Тзолис, 13).

Группа Н
«Лилль» — «Милан» — 1:1 (Бамба, 60 — Саму Кастильехо, 46).
«Спарта» П — «Селтик» — 4:1 (Ганцко, 26. Юлиш, 38, 80. Плавшич, 90+4 — Эдуар, 15).

Группа I
«Маккаби» Т-А — «Вильярреал» — 1:1 (Пешич, 47 — Алекс Баэна, 45).
«Карабах» — «Сивасспор» — 2:3 (Зубир, 8. Матич, 51 — Коне, 40, с пенальти, 79. Кайоде, 58).

Группа L
«Гент» — «Црвена Звезда» — 0:2 (Петрович, 1. Милунович, 58).
«Слован» Л — «Хоффенхайм» — 0:2 (Баумгартнер, 77. Крамарич, 89, с пенальти).

Цифры дня

Во время загрузки произошла ошибка.

2 подряд гостевых еврокубковых матча без пропущенных мячей «Фейеноорд» провел впервые с Кубка УЕФА-1996/97.

2-й раз ПСВ выиграл еврокубковый матч, отыграв отставание в два мяча. Предыдущий подвиг удался голландцам в 1963 году.

4 тура подряд забивает в Лиге Европы нападающий «Сивасспора» Кайоде.

5 мячей в двух матчах с «Селтиком» забил нападающий «Спарты» Юлиш.

7 гостевых матчей с забитыми мячами составляет лучшая с 2009 года еврокубковая серия «Милана».

13 матчей потребовалось АЗ, чтобы сыграть на ноль еврокубковый матч с испанской командой. При этом «Реал Сосьедад» лишь раз смог пробить в створ ворот.

37 секунд провел на поле перед своим первым голом за «Арсенал» 19-летний Балоган.

1687 дней разделили два гола полузащитника «Милана» Саму Кастильехо в Лиге Европы. Предыдущий испанец забил еще в составе «Вильярреала».

Андрей Кузичев

 Такого скандала в сборной не было с 1993 года. Черчесова атакуют Федун и ЦСКА
Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Семь кварталов слез: как весь мир прощался с Диего Марадоной
Фигурное катание хочет повзрослеть. Это угроза для России?
«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака»
Названы лучшие игроки за всю историю МЧМ. Буре - второй
ЦСКА одолел «Реал» и продлил серию до шести побед в Евролиге
Вопрос о смене гендиректора ФК «Спартак» пока не стоит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь