Грустная таблица коэффициентов УЕФА. Тот случай, когда у нас между плохо и ужасно

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У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ. На этой неделе у наших команд 2 поражения и 2 нулевые ничьи — «Локомотив» выстоял против «Атлетико», а ЦСКА не дожал «Фейеноорд». Таким образом, за неделю Россия получила два очка, которые делятся на количество клубов (6). В результате наш рейтинг поднялся с 3,500 до 3,833.

Если сравнивать нас с конкурентами, то ситуация за неделю такая:

Португалия: +0,800

Россия: +0,333

Нидерланды: +1,200

Бельгия: +0,800.

То есть изначально была ситуация, в которой российские команды сильно недобирают очков, а на этой неделе они не только не стали навёрстывать, но продолжили падение. Результаты всё хуже и по сравнению с конкурентами, и по сравнению с их обычным выступлением. Как мы уже писали, догнать португальцев Россия уже не сможет. Вопрос в том, удержим ли седьмую строчку. И если ещё недавно казалось, что наш главный преследователь — Бельгия, то теперь становится понятно, что всё-таки Нидерланды. Тем обиднее, что ЦСКА не смог победить «Фейеноорд». В этом туре голландцы отлично выступили:

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ЛЧ. «Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (2 очка)

ЛЕ. «АЗ» — «Реал Сосьедад» — 0:0 (1 очко)

ЛЕ. ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0 (1 очко)

ЛЕ. ПСВ — ПАОК — 3:2 (2 очка).