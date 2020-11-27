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9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Грустная таблица коэффициентов УЕФА. Тот случай, когда у нас между плохо и ужасно

Теперь России нужно опасаться в первую очередь Нидерландов.

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У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ. На этой неделе у наших команд 2 поражения и 2 нулевые ничьи — «Локомотив» выстоял против «Атлетико», а ЦСКА не дожал «Фейеноорд». Таким образом, за неделю Россия получила два очка, которые делятся на количество клубов (6). В результате наш рейтинг поднялся с 3,500 до 3,833.

Источник: Чемпионат.com

Если сравнивать нас с конкурентами, то ситуация за неделю такая:

Португалия: +0,800
Россия: +0,333
Нидерланды: +1,200
Бельгия: +0,800.

То есть изначально была ситуация, в которой российские команды сильно недобирают очков, а на этой неделе они не только не стали навёрстывать, но продолжили падение. Результаты всё хуже и по сравнению с конкурентами, и по сравнению с их обычным выступлением. Как мы уже писали, догнать португальцев Россия уже не сможет. Вопрос в том, удержим ли седьмую строчку. И если ещё недавно казалось, что наш главный преследователь — Бельгия, то теперь становится понятно, что всё-таки Нидерланды. Тем обиднее, что ЦСКА не смог победить «Фейеноорд». В этом туре голландцы отлично выступили:

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ЛЧ. «Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (2 очка)
ЛЕ. «АЗ» — «Реал Сосьедад» — 0:0 (1 очко)
ЛЕ. ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0 (1 очко)
ЛЕ. ПСВ — ПАОК — 3:2 (2 очка).

Уже сейчас можно сказать, что Нидерланды, скорее всего, обойдут Россию в таблице по итогам сезона. Если тенденция набора очков продолжится, то это произойдёт точно. Спасти может разве что выход сразу нескольких наших клубов в плей-офф ЛЕ. Если у России есть большие сомнения по выходу любого из трех клубов, то у голландцев «Аякс» уже точно вышел в евровесну, а остальные три команды имеют условно 50-процентные шансы на выход в 1/16 финала ЛЕ (у «Фейеноорда» и ПСВ даже побольше 50%). Опять же большое значение сыграет заочное противостояние ЦСКА и «Фейеноорда» в группе K. Очевидно, что тут выше шансы у голландцев, которые имеют на два очка больше.

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