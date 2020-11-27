Грустная таблица коэффициентов УЕФА. Тот случай, когда у нас между плохо и ужасно
Теперь России нужно опасаться в первую очередь Нидерландов.
Теперь России нужно опасаться в первую очередь Нидерландов.
У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ. На этой неделе у наших команд 2 поражения и 2 нулевые ничьи — «Локомотив» выстоял против «Атлетико», а ЦСКА не дожал «Фейеноорд». Таким образом, за неделю Россия получила два очка, которые делятся на количество клубов (6). В результате наш рейтинг поднялся с 3,500 до 3,833.
Если сравнивать нас с конкурентами, то ситуация за неделю такая:
Португалия: +0,800
Россия: +0,333
Нидерланды: +1,200
Бельгия: +0,800.
То есть изначально была ситуация, в которой российские команды сильно недобирают очков, а на этой неделе они не только не стали навёрстывать, но продолжили падение. Результаты всё хуже и по сравнению с конкурентами, и по сравнению с их обычным выступлением. Как мы уже писали, догнать португальцев Россия уже не сможет. Вопрос в том, удержим ли седьмую строчку. И если ещё недавно казалось, что наш главный преследователь — Бельгия, то теперь становится понятно, что
ЛЧ. «Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (2 очка)
ЛЕ. «АЗ» — «Реал Сосьедад» — 0:0 (1 очко)
ЛЕ. ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0 (1 очко)
ЛЕ. ПСВ — ПАОК — 3:2 (2 очка).
Уже сейчас можно сказать, что Нидерланды, скорее всего, обойдут Россию в таблице по итогам сезона. Если тенденция набора очков продолжится, то это произойдёт точно. Спасти может разве что выход сразу нескольких наших клубов в