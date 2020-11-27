ЦСКА накажут за кричалку про Черчесова. Могут даже выбросить из Лиги Европы
В Европе недовольны скандированиями фанатов ЦСКА. Кажется, будут серьезные последствия.
В Европе недовольны скандированиями фанатов ЦСКА. Кажется, будут серьезные последствия.
Сначала коротко предыстория.
Главный тренер сборной России выступил с критикой нескольких российских футболистов (в том числе «армейца» Федора Чалова). Высказывания Станислава Черчесова многим показались некорректными. В том числе ЦСКА, который ответил еще менее корректно. Среди прочего в заявлении клуба было: «Многие считают его физруком». Затем за Чалова вступились и фанаты ЦСКА, которые в матче с «Фейеноордом» скандировали оскорбления в адрес Черчесова — называли его «лысым», «усатым» и… гомосексуальным, скажем так. В оригинале звучало более жесткое слово.
Важно понимать, что в России и Европе разное отношение к оскорблениям на почве сексуальной ориентации. Грубо говоря, на матчах РПЛ, ФНЛ и ПФЛ всем плевать, если будут скандировать «Судья — …». Возможно, клуб получит
Перед стартом нынешнего сезона клубы РПЛ предупреждали по поводу гомофобных оскорблений на матчах в еврокубках. Было рекомендовано объяснить фанатам, что это нежелательно во внутренних турнирах и еще более критично на международных встречах. В результате теперь с этой ситуацией будет разбираться УЕФА. Об этом «Чемпионату» рассказал координатор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Павел Клименко:
— В FARE обратили внимание на эту ситуацию?
— FARE в курсе инцидента, и мы проинформировали о нём УЕФА.
— Скандирование фанатов считается гомофобией?
— Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления
— ЦСКА могут закрыть стадион для зрителей?
— Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 DR УЕФА предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение.
Здесь стоит обратить внимание на «один или несколько болельщиков». При этом фанаты ЦСКА через свои ресурсы публикуют заявление с видеозаписью того, как скандирует целая трибуна. Самое жесткое наказание из возможных — исключение из еврокубков. Вряд ли на это пойдут в УЕФА. Даже учитывая предыдущие истории с дискриминацией (в УЕФА могут держать в голове даже историю с оскорблением Яя Туре). Но если на снятие команды с турнира вряд ли
Президент УЕФА Александер Чеферин еще в 2019 году говорил, что намерен жестко бороться с дискриминацией. Он лично заявлял о возможности отстранения клубов в связи с дискриминациями. Кстати, уже тогда с нашей стороны рабочие группы уточняли пункты и трактовки. В том числе говорили, что именно то самое оскорбление (которое звучало сейчас от фанатов ЦСКА) имеет в России и другую трактовку. По всей видимости, имелось в виду «Черчесов — дурак» и не закладывалось никакого гомофобного подтекста. В УЕФА в ответ дали понять, что во время турниров внутри России мы можем оценивать оскорбления по российским нормам. При этом на международных матчах исключений не будет ни для кого. За английское слово «faggot» будут точно так же наказывать.
Если ЦСКА получит серьезное наказание, то в
Григорий Телингатер