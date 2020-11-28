Ребров рассказал, какой предмет сделал своим талисманом после победы над «Бенфикой» в ЛЧ

«Спортсмены, в большинстве своем—очень суеверные товарищи. Знаю это не только по себе. Конечно, я прекрасно понимаю, что все эти приметы, обычаи, то что мы придумываем сами себе—иллюзия. Мы программируем себя на какие-то вещи, придавая иллюзорным предубеждениям силу влиять на нас, доверяя им и обращая на них повышенное внимание. Расскажу историю об одном из таких. ⠀Домашняя игра с Бенфикой в ЛЧ, дебютная для меня. Волнения нет абсолютно, в голове радость, ощущения кайфовые. Лужники, много людей на трибунах. Звучит гимн Лиги Чемпионов, который пробивал до дрожи еще тогда, когда я сидел у телевизора ночью в юношеском возрасте. А тут я внутри картинки и все это происходит со мной, здесь и сейчас. Победа, незабываемые эмоции, кайф! После игры собираю сумку и вижу маленького динозаврика-игрушку, которую положил в мою сумку мой сын—Платон, которому тогда было чуть больше 2-х лет. Для себя решаю, что теперь этот предмет будет моим спутником, выиграли же. И уже практически 10 лет он лежит в моей сумочке для игровых перчаток и щитков», — написал Ребров в инстаграме.