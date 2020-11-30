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14:10 (мск), источник: ТАСС

Гилерме: Матч ЛЧ с «Зальцбургом» станет для «Локомотива» самым важным в сезоне

ТАСС, 30 ноября. Матч Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга» станет для футболистов российского «Локомотива» ключевым в этом сезоне. Об этом заявил на предматчевой пресс-конференции голкипер железнодорожников Маринато Гилерме.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» проведет домашний матч против «Зальцбурга» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не сомневаюсь, что этот матч самый важный в сезоне. Самое главное — это дисциплина, мы уже знаем, какие у них сильные стороны и что нужно, чтобы выиграть», — сказал Гилерме.

Первый матч команд завершился вничью (2:2).

После четырех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка и отставая от идущего вторым испанского «Атлетико» на два балла. «Зальцбург» с одним очком замыкает таблицу.

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