Гилерме: Матч ЛЧ с «Зальцбургом» станет для «Локомотива» самым важным в сезоне

Во вторник «Локомотив» проведет домашний матч против «Зальцбурга» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не сомневаюсь, что этот матч самый важный в сезоне. Самое главное — это дисциплина, мы уже знаем, какие у них сильные стороны и что нужно, чтобы выиграть», — сказал Гилерме.
Первый матч команд завершился вничью (2:2).
После четырех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка и отставая от идущего вторым испанского «Атлетико» на два балла. «Зальцбург» с одним очком замыкает таблицу.