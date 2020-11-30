«Астана», «Тобол» и «Шахтер» не сыграют в Лиге Европы
Теперь в еврокубках будет проводиться новый турнир более низкого уровня.
Теперь в еврокубках будет проводиться новый турнир более низкого уровня.
Казахстанские футбольные клубы «Тобол», «Астана» и «Шахтер», занявшие со второго по четвертое места в КПЛ, в сезоне-2021/22 останутся за бортом розыгрыша Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Дело в том, что, начиная со следующего розыгрыша, в еврокубках будут проводиться три турнира. К уже имеющимся Лиге чемпионов и Лиге Европы будут добавлена Лига конференций.
В итоге «Тобол», «Астана» и «Шахтер» стартуют в Лиге конференций. Формат этого турнира такой же, как у Лиги чемпионов и Лиги Европы. А финальный матч будет играть на одной неделе с финалами других еврокубков — по средам. Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.
Напомним, что в Лиге чемпионов Казахстан представит обладатель «золота» КПЛ-2020 алматинский «Кайрат».