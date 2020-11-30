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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана», «Тобол» и «Шахтер» не сыграют в Лиге Европы

Теперь в еврокубках будет проводиться новый турнир более низкого уровня.

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Источник: Reuters

Казахстанские футбольные клубы «Тобол», «Астана» и «Шахтер», занявшие со второго по четвертое места в КПЛ, в сезоне-2021/22 останутся за бортом розыгрыша Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Команда
Астана

Дело в том, что, начиная со следующего розыгрыша, в еврокубках будут проводиться три турнира. К уже имеющимся Лиге чемпионов и Лиге Европы будут добавлена Лига конференций.

Из-за добавления нового турнира, в Лиге Европе будут сокращены места. Теперь участие в групповом этапе будут принимать не 48 команд, а только 32. А путевки будут распределяться в соответствии с положением стан в таблице коэффициентов УЕФА, где Казахстан занимает 27-е место.

В итоге «Тобол», «Астана» и «Шахтер» стартуют в Лиге конференций. Формат этого турнира такой же, как у Лиги чемпионов и Лиги Европы. А финальный матч будет играть на одной неделе с финалами других еврокубков — по средам. Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.

Напомним, что в Лиге чемпионов Казахстан представит обладатель «золота» КПЛ-2020 алматинский «Кайрат».

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