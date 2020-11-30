«Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией» в присутствии зрителей
ТАСС, 30 ноября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет домашний матч с германской «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов со зрителями. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет домашний матч с германской «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов со зрителями. Об этом сообщает
«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — говорится в заявлении клуба.
Матч пройдет в
После четырех туров «Зенит» в Лиге чемпионов занимает последнее, четвертое место таблицы группы F, набрав одно очко, и не имеет шансов на выход в