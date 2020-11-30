«Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией» в присутствии зрителей

«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — говорится в заявлении клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря. 5 декабря команда сыграет дома в 17-м туре чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», эта встреча пройдет без зрителей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга в городе действует ограничение по допуску зрителей на спортивные мероприятия.