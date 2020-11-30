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16:54 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией» в присутствии зрителей

ТАСС, 30 ноября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет домашний матч с германской «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — говорится в заявлении клуба.

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Матч пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря. 5 декабря команда сыграет дома в 17-м туре чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», эта встреча пройдет без зрителей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга в городе действует ограничение по допуску зрителей на спортивные мероприятия.

После четырех туров «Зенит» в Лиге чемпионов занимает последнее, четвертое место таблицы группы F, набрав одно очко, и не имеет шансов на выход в плей-офф.

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