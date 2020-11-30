Кучаев сдал отрицательный тест на COVID-19 и приступил к тренировкам по индивидуальной программе
По информации Sport24, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сдал отрицательный тест на COVID-19 и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
По информации Sport24, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сдал отрицательный тест на COVID-19 и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
При этом сохраняется вероятность, что игрок сможет выйти на поле уже в матче 5-го тура Лиги Европы против «Вольфсберга», который состоится 3 декабря.
В сезоне-2020/21 Кучаев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.